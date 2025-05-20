Фабрика бывшего челябинского замгубернатора отсудила у мэрии Коркино здание

Фабрика «ЮжУралКартон» бывшего вице-губернатора Челябинской области Игоря Сербинова выиграла арбитражный суд с мэрией Коркино из-за здания. Как следует из материалов дела, площадь постройки превысила 3,995 тысячи квадратных метров.
«Исковые требования удовлетворить. Признать права собственности ООО „Фабрика ЮжУралКартон“ на нежилое здание пристроя к производственному корпусу», — отмечено в решении суда (имеется в распоряжении URA.RU).
Согласно сервису «Яндекс. Карты», здание имеет производственное назначение. Находится в непосредственной близости от фабрики. Постройка является самовольной.
В материалах дела отмечалось, что на участке располагается цех площадью 4,959 тысячи квадратных метров. В ноябре 2023 года фабрика получила разрешение на реконструкцию объекта ввиду увеличения площади за счет пристроя. Поскольку не было акта подключения помещений к коммуникациям, схемы расположения объекта, заключения органа госстройнадзора и другой документации, муниципалитет отказался разрешать вводы в эксплуатацию. Между тем, как утверждали юристы предприятия, все бумаги, кроме последней, были представлены в проектной документации.
«В данной ситуации претензий к предприятию нет. Был представлен неполный пакет документов. Вопрос удалось решить в судебном порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района.
В суд истец предоставил экспертное заключение. В нем говорится, что самовольная постройка ничьих прав не нарушила, жизни и здоровью не угрожает. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, суд назначал свою экспертизу. Работу провела Читинская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ. Суд длился на протяжении года.
При подготовке информации URA.RU запросил комментарий также у представителей фабрики. Ответ будет опубликован в случае поступления.
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