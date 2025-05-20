Бастрыкину доложат о ребенке, которого из парка в Копейске увезла реанимация

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке инцидента с трехлетним ребенком, который упал головой вниз на сломанной детской площадке в Копейске Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава СКР поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в Копейске. Из-за неисправности игрового оборудования на одной из детских площадок малолетний упал со значительной высоты, ударившись головой, пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В региональном СУ СК организованна проверка. Бастрыкин получил исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову сообщить ее результаты.
Инцидент произошел в парке Победы в Копейске. Трехлетний мальчик лазал сверху, на одной полосе препятствий не оказалось деревяшки, в результате чего ребенок упал вниз головой с двухметровой высоты. Его забрала реанимация, сообщили очевидцы.
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