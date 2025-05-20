Бастрыкину доложат о ребенке, которого из парка в Копейске увезла реанимация

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Бастрыкин просит предоставить результаты проверки инцидента
Бастрыкин просит предоставить результаты проверки инцидента Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке инцидента с трехлетним ребенком, который упал головой вниз на сломанной детской площадке в Копейске Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Глава СКР поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в Копейске. Из-за неисправности игрового оборудования на одной из детских площадок малолетний упал со значительной высоты, ударившись головой, пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В региональном СУ СК организованна проверка. Бастрыкин получил исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову сообщить ее результаты. 

Инцидент произошел в парке Победы в Копейске. Трехлетний мальчик лазал сверху, на одной полосе препятствий не оказалось деревяшки, в результате чего ребенок упал вниз головой с двухметровой высоты. Его забрала реанимация, сообщили очевидцы. 

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке инцидента с трехлетним ребенком, который упал головой вниз на сломанной детской площадке в Копейске Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.  «Глава СКР поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в Копейске. Из-за неисправности игрового оборудования на одной из детских площадок малолетний упал со значительной высоты, ударившись головой, пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В региональном СУ СК организованна проверка. Бастрыкин получил исполняющему обязанности руководителя ведомства Алексею Шавкунову сообщить ее результаты.  Инцидент произошел в парке Победы в Копейске. Трехлетний мальчик лазал сверху, на одной полосе препятствий не оказалось деревяшки, в результате чего ребенок упал вниз головой с двухметровой высоты. Его забрала реанимация, сообщили очевидцы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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