Глава СК России взял на контроль массовую драку подростков в Пермском крае

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Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после массовой драки подростков в Чернушке Пермского края дал поручение главе регионального следственного управления Денису Головкину. Последний должен выяснить все обстоятельства ЧП и доложить в Москву.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе процессуальной проверки по информации о противоправных действиях несовершеннолетних в городе Чернушке. Глава ведомства поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации», — сообщается в telegram-канале СКР.

Ранее URA.RU рассказывало, что 4 марта в Чернушке произошла массовая драка подростков. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. В полиции сообщали, что участники потасовки уже установлены. 3 марта стало известно, что Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении Головкина «в связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений».

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после массовой драки подростков в Чернушке Пермского края дал поручение главе регионального следственного управления Денису Головкину. Последний должен выяснить все обстоятельства ЧП и доложить в Москву. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе процессуальной проверки по информации о противоправных действиях несовершеннолетних в городе Чернушке. Глава ведомства поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации», — сообщается в telegram-канале СКР. Ранее URA.RU рассказывало, что 4 марта в Чернушке произошла массовая драка подростков. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. В полиции сообщали, что участники потасовки уже установлены. 3 марта стало известно, что Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении Головкина «в связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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