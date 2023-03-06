Глава СК России взял на контроль массовую драку подростков в Пермском крае

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после массовой драки подростков в Чернушке Пермского края дал поручение главе регионального следственного управления Денису Головкину. Последний должен выяснить все обстоятельства ЧП и доложить в Москву.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе процессуальной проверки по информации о противоправных действиях несовершеннолетних в городе Чернушке. Глава ведомства поручил выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации», — сообщается в telegram-канале СКР.

Ранее URA.RU рассказывало, что 4 марта в Чернушке произошла массовая драка подростков. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. В полиции сообщали, что участники потасовки уже установлены. 3 марта стало известно, что Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении Головкина «в связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений».