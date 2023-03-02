Главу пермского следкома ждет служебная проверка по поручению Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Такое решение он принял на заседании коллегии, где были озвучены результаты работы за 2022 го. Об этом говорится в официальном telegram-канале СУ СК РФ.
«Был заслушан доклад руководителя СУ по Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений в отношении Д. В. Головкина назначена служебная проверка», — сообщает ведомство.
Помимо Пермского края, Бастрыкин остался недоволен работой следственных управлений Калининградской, Тверской и Рязанской. В отношении руководителей этих подразделений также назначены проверки.
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