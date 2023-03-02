02 марта 2023

Главу пермского следкома ждет служебная проверка по поручению Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, головкин денис
Глава регионального СУ СК Денис Головкин попал под служебную проверку Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Такое решение он принял на заседании коллегии, где были озвучены результаты работы за 2022 го. Об этом говорится в официальном telegram-канале СУ СК РФ.

«Был заслушан доклад руководителя СУ по Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений в отношении Д. В. Головкина назначена служебная проверка», — сообщает ведомство.

Помимо Пермского края, Бастрыкин остался недоволен работой следственных управлений Калининградской, Тверской и Рязанской. В отношении руководителей этих подразделений также назначены проверки.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Такое решение он принял на заседании коллегии, где были озвучены результаты работы за 2022 го. Об этом говорится в официальном telegram-канале СУ СК РФ. «Был заслушан доклад руководителя СУ по Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений в отношении Д. В. Головкина назначена служебная проверка», — сообщает ведомство. Помимо Пермского края, Бастрыкин остался недоволен работой следственных управлений Калининградской, Тверской и Рязанской. В отношении руководителей этих подразделений также назначены проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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