Главу пермского следкома ждет служебная проверка по поручению Бастрыкина

03 марта 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Глава регионального СУ СК Денис Головкин попал под служебную проверку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Такое решение он принял на заседании коллегии, где были озвучены результаты работы за 2022 го. Об этом говорится в официальном telegram-канале СУ СК РФ. «Был заслушан доклад руководителя СУ по Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений в отношении Д. В. Головкина назначена служебная проверка», — сообщает ведомство. Помимо Пермского края, Бастрыкин остался недоволен работой следственных управлений Калининградской, Тверской и Рязанской. В отношении руководителей этих подразделений также назначены проверки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Дениса Головкина. Такое решение он принял на заседании коллегии, где были озвучены результаты работы за 2022 го. Об этом говорится в официальном telegram-канале СУ СК РФ. «Был заслушан доклад руководителя СУ по Пермскому краю. В связи с имеющимися системными недочетами в работе подразделений в отношении Д. В. Головкина назначена служебная проверка», — сообщает ведомство. Помимо Пермского края, Бастрыкин остался недоволен работой следственных управлений Калининградской, Тверской и Рязанской. В отношении руководителей этих подразделений также назначены проверки.