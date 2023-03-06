В Челябинске загорелся строящийся ФОК крупного вуза

Пожарные потушили возгорание в строящемся ФОКе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 6 марта загорелся подвал строящегося здания физкультурно-оздоровительном комплекса (ФОКа) крупного вуза. О возгорании сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Было сообщение о выезде подразделений на пожар в строящемся здании ФОК Челябинского госуниверситета на ул. Братьев Кашириных. В подвале здания произошло возгорание утеплителя», — отметили в управлении МЧС.

В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 20 рабочих. Пострадавших нет.