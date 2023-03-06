В Челябинске загорелся строящийся ФОК крупного вуза

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный
Пожарные потушили возгорание в строящемся ФОКе Фото:

В Челябинске 6 марта загорелся подвал строящегося здания физкультурно-оздоровительном комплекса (ФОКа) крупного вуза. О возгорании сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Было сообщение о выезде подразделений на пожар в строящемся здании ФОК Челябинского госуниверситета на ул. Братьев Кашириных. В подвале здания произошло возгорание утеплителя», — отметили в управлении МЧС.

В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 20 рабочих. Пострадавших нет.

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В Челябинске 6 марта загорелся подвал строящегося здания физкультурно-оздоровительном комплекса (ФОКа) крупного вуза. О возгорании сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Было сообщение о выезде подразделений на пожар в строящемся здании ФОК Челябинского госуниверситета на ул. Братьев Кашириных. В подвале здания произошло возгорание утеплителя», — отметили в управлении МЧС. В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Из помещения самостоятельно эвакуировались 20 рабочих. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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