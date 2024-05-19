19 мая 2024

Челябинская КСП проверит расходование 20 млрд рублей в областном минспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Аудиторы проверят расходование средств на развитие спорта Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начнут проверку в министерстве спорта и минстрое региона. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе КСП.

«Сотрудники КСП Челябинской области начинают проверку использования бюджетных средств, направленных на исполнение отдельных мероприятий государственной программы „Развитие физической культуры и спорта Челябинской области“. На реализацию данной программы в бюджете Челябинской области за 2021—2023 годы было предусмотрено более 20 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Объектами проверки станут министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и подведомственные ему учреждения. Также проверка коснется регионального министерства строительства и инфраструктуры и ряда органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. В пресс-службе КСП уточнили, что по результатам проверки будет дана оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств с учетом критериев аудита эффективности на основе оценки достижения результатов и оценки использования ресурсов. В ведомстве уточнили, что проверка носит плановый характер.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начнут проверку в министерстве спорта и минстрое региона. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе КСП. «Сотрудники КСП Челябинской области начинают проверку использования бюджетных средств, направленных на исполнение отдельных мероприятий государственной программы „Развитие физической культуры и спорта Челябинской области“. На реализацию данной программы в бюджете Челябинской области за 2021—2023 годы было предусмотрено более 20 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Объектами проверки станут министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и подведомственные ему учреждения. Также проверка коснется регионального министерства строительства и инфраструктуры и ряда органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. В пресс-службе КСП уточнили, что по результатам проверки будет дана оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств с учетом критериев аудита эффективности на основе оценки достижения результатов и оценки использования ресурсов. В ведомстве уточнили, что проверка носит плановый характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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