Челябинская КСП проверит расходование 20 млрд рублей в областном минспорта

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области начнут проверку в министерстве спорта и минстрое региона. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе КСП.
«Сотрудники КСП Челябинской области начинают проверку использования бюджетных средств, направленных на исполнение отдельных мероприятий государственной программы „Развитие физической культуры и спорта Челябинской области“. На реализацию данной программы в бюджете Челябинской области за 2021—2023 годы было предусмотрено более 20 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Объектами проверки станут министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и подведомственные ему учреждения. Также проверка коснется регионального министерства строительства и инфраструктуры и ряда органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. В пресс-службе КСП уточнили, что по результатам проверки будет дана оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств с учетом критериев аудита эффективности на основе оценки достижения результатов и оценки использования ресурсов. В ведомстве уточнили, что проверка носит плановый характер.
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