В Челябинске депутаты и академики обсудят меры по реализации послания Путина

В Челябинск на форум прилетит известный хирург, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 24 мая состоится форум «Медицина, доступная каждому». На форуме, посвященном мерам по реализации послания президента Федеральному Собранию в части здравоохранения, выступит председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«В столице Южного Урала 24 мая соберутся представители федеральной и региональной власти, руководители государственных и частных медицинских организаций страны, врачебных профессиональных ассоциаций, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, практикующие врачи. На форуме выступят председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев и академик РАН Олег Янушевич», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

Председатель оргкомитета форума, депутат ЗСО Степан Фирстов сообщил, что форум проводится в продолжение президентского послания Федеральному Собранию. В послании президент России Владимир Путин обозначил основные задачи, стоящие перед системой здравоохранения в РФ. Среди них увеличение продолжительности жизни, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поддержка репродуктивного здоровья граждан. В центре внимания будут самые острые проблемы здравоохранения и поиск путей их решения.

В пресс-службе заксобрания добавили, что в числе спикеров форума будут главные специалисты Минздрава РФ, академики РАН и другие эксперты отрасли. Участники обсудят, как укрепить врачебное сообщество и сделать отечественную медицину качественной и доступной.