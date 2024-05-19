В Челябинской области стало остро не хватать ветеринаров

В Челябинской области за год значительно вырос спрос на ветеринаров. Как следует из данных пресс-службы сервиса HeadHunter, количество вакансий за четыре месяца выросло на 81%.
"Зафиксировали рост числа вакансий для ветеринаров за год в регионе на 81%. За первые четыре месяца открылось 150 вакансий для ветеринарных врачей, что значительно превышает показатели того же периода 2023 года ", — сообщили в HeadHunter.
При этом на одну вакансию приходилось всего 1,4 резюме (в среднем по стране — три). По оценкам экспертов, это свидетельствует об острой нехватке специалистов. На фоне дефицита у ветеринаров заметно выросла зарплата.
В январе-апреле медиана зарплат медиков составила 59,8 тысячи рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. В то же время по стране показатель увеличился лишь на 9%. Хотя челябинский уровень доходов пока не смог обогнать общероссийский. Последний составил 60,4 тысячи рублей.
Среди основных требований к ветеринарным врачам работодатели указывали не только чисто профессиональные. Также часто встречалось желание видеть у соискателей надпрофессиональные навыки. К ним отнесли умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и другие.
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