19 мая 2024
18 мая 2024

В Челябинской области стало остро не хватать ветеринаров

HeadHunter: в Челябинской области на 81% стало больше вакансий для ветеринаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для лечения животных в регионе стали чаще искать ветеринаров
Для лечения животных в регионе стали чаще искать ветеринаров Фото:

В Челябинской области за год значительно вырос спрос на ветеринаров. Как следует из данных пресс-службы сервиса HeadHunter, количество вакансий за четыре месяца выросло на 81%.

"Зафиксировали рост числа вакансий для ветеринаров за год в регионе на 81%. За первые четыре месяца открылось 150 вакансий для ветеринарных врачей, что значительно превышает показатели того же периода 2023 года ", — сообщили в HeadHunter.

При этом на одну вакансию приходилось всего 1,4 резюме (в среднем по стране — три). По оценкам экспертов, это свидетельствует об острой нехватке специалистов. На фоне дефицита у ветеринаров заметно выросла зарплата.

В январе-апреле медиана зарплат медиков составила 59,8 тысячи рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. В то же время по стране показатель увеличился лишь на 9%. Хотя челябинский уровень доходов пока не смог обогнать общероссийский. Последний составил 60,4 тысячи рублей.

Среди основных требований к ветеринарным врачам работодатели указывали не только чисто профессиональные. Также часто встречалось желание видеть у соискателей надпрофессиональные навыки. К ним отнесли умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за год значительно вырос спрос на ветеринаров. Как следует из данных пресс-службы сервиса HeadHunter, количество вакансий за четыре месяца выросло на 81%. "Зафиксировали рост числа вакансий для ветеринаров за год в регионе на 81%. За первые четыре месяца открылось 150 вакансий для ветеринарных врачей, что значительно превышает показатели того же периода 2023 года ", — сообщили в HeadHunter. При этом на одну вакансию приходилось всего 1,4 резюме (в среднем по стране — три). По оценкам экспертов, это свидетельствует об острой нехватке специалистов. На фоне дефицита у ветеринаров заметно выросла зарплата. В январе-апреле медиана зарплат медиков составила 59,8 тысячи рублей, что на 33% больше, чем годом ранее. В то же время по стране показатель увеличился лишь на 9%. Хотя челябинский уровень доходов пока не смог обогнать общероссийский. Последний составил 60,4 тысячи рублей. Среди основных требований к ветеринарным врачам работодатели указывали не только чисто профессиональные. Также часто встречалось желание видеть у соискателей надпрофессиональные навыки. К ним отнесли умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...