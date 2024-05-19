19 мая 2024

Челябинским семьям обещают призы за самое активное посещение местных фестивалей

© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям предлагают посетить минимум семь фестивалей Челябинской области Фото:

В Челябинской области летом пройдет квест «Едем фестивалить», в котором семьям предлагают посетить минимум семь мероприятий и выиграть призы. Конкурс приурочили к Году семьи, рассказал 20 мая URA.RU начальник упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«В Год семьи, во исполнение поручений Президента о развитии внутреннего туризма, мы постарались организовать настоящий праздник для тех, кто любит свой регион и хочет узнать его лучше», — отметил руководитель Южноуральского Росавтодора. Квест организован совместно с минкультуры региона.

Желающим предлагают подать заявки на участие до 27 мая, а побороться за победу могут семьи от двух человек. Стартует программа 1 июня, перед этим прошедшие регистрацию получат пакеты участников. В числе условий — посетить за лето минимум семь фестивалей региона, до которых можно добраться по федеральным трассам. Итоги огласят на фестивале «#Неискусственно» в Челябинске.

В список фестивалей, которые можно посетить во время участия в квесте, попали 14 мероприятий. Среди них: фестивали «Аркаим», фанфары Кыштыма, «Русский хоровод», «Сабантуй», «Живинка в деле», «Троица на Зюзелге», «Дружба», «Пламя Аркаима», «Театры без крыш», «Крынка», «Яблочный спас», а также Бажовский и Бушуевский фестивали.

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В Челябинской области летом пройдет квест «Едем фестивалить», в котором семьям предлагают посетить минимум семь мероприятий и выиграть призы. Конкурс приурочили к Году семьи, рассказал 20 мая URA.RU начальник упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «В Год семьи, во исполнение поручений Президента о развитии внутреннего туризма, мы постарались организовать настоящий праздник для тех, кто любит свой регион и хочет узнать его лучше», — отметил руководитель Южноуральского Росавтодора. Квест организован совместно с минкультуры региона. Желающим предлагают подать заявки на участие до 27 мая, а побороться за победу могут семьи от двух человек. Стартует программа 1 июня, перед этим прошедшие регистрацию получат пакеты участников. В числе условий — посетить за лето минимум семь фестивалей региона, до которых можно добраться по федеральным трассам. Итоги огласят на фестивале «#Неискусственно» в Челябинске. В список фестивалей, которые можно посетить во время участия в квесте, попали 14 мероприятий. Среди них: фестивали «Аркаим», фанфары Кыштыма, «Русский хоровод», «Сабантуй», «Живинка в деле», «Троица на Зюзелге», «Дружба», «Пламя Аркаима», «Театры без крыш», «Крынка», «Яблочный спас», а также Бажовский и Бушуевский фестивали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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