Челябинским семьям обещают призы за самое активное посещение местных фестивалей

Семьям предлагают посетить минимум семь фестивалей Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области летом пройдет квест «Едем фестивалить», в котором семьям предлагают посетить минимум семь мероприятий и выиграть призы. Конкурс приурочили к Году семьи, рассказал 20 мая URA.RU начальник упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«В Год семьи, во исполнение поручений Президента о развитии внутреннего туризма, мы постарались организовать настоящий праздник для тех, кто любит свой регион и хочет узнать его лучше», — отметил руководитель Южноуральского Росавтодора. Квест организован совместно с минкультуры региона.

Желающим предлагают подать заявки на участие до 27 мая, а побороться за победу могут семьи от двух человек. Стартует программа 1 июня, перед этим прошедшие регистрацию получат пакеты участников. В числе условий — посетить за лето минимум семь фестивалей региона, до которых можно добраться по федеральным трассам. Итоги огласят на фестивале «#Неискусственно» в Челябинске.

В список фестивалей, которые можно посетить во время участия в квесте, попали 14 мероприятий. Среди них: фестивали «Аркаим», фанфары Кыштыма, «Русский хоровод», «Сабантуй», «Живинка в деле», «Троица на Зюзелге», «Дружба», «Пламя Аркаима», «Театры без крыш», «Крынка», «Яблочный спас», а также Бажовский и Бушуевский фестивали.