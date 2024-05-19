19 мая 2024

Челябинский актер Робак выиграл приз на кинофестивале за лучшую мужскую роль

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлое прошлое премия. Челябинск., робак александр
Актер Робак также номинирован на кинопремию «Ника» за лучшую мужскую роль Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), 17 мая победил в конкурсе фестиваля «Виват кино России!». Он получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Снегирь», сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

«Приз „За лучшую мужскую роль“ присужден актеру Александру Робаку за главную роль в фильме режиссера Бориса Хлебникова „Снегирь“. Награду вручила член жюри актриса Алена Бабенко», — сообщили в пресс-службе. За призом Робака на сцену поднялся актер Василий Щипицин, снимавшийся в этом же фильме.

Ранее стало известно, что Александр Робак стал номинантом кинематографической премии «Ника». Также с фильмом «Снегирь» за лучшую мужскую роль. За награду в этой номинации поборются актеры Юрий Борисов, Андрей Смоляков и Александр Яценко. В кинокартине Робак снялся в главной роли и сыграл Геннадия.

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Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), 17 мая победил в конкурсе фестиваля «Виват кино России!». Он получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Снегирь», сообщили в пресс-службе кинофестиваля. «Приз „За лучшую мужскую роль“ присужден актеру Александру Робаку за главную роль в фильме режиссера Бориса Хлебникова „Снегирь“. Награду вручила член жюри актриса Алена Бабенко», — сообщили в пресс-службе. За призом Робака на сцену поднялся актер Василий Щипицин, снимавшийся в этом же фильме. Ранее стало известно, что Александр Робак стал номинантом кинематографической премии «Ника». Также с фильмом «Снегирь» за лучшую мужскую роль. За награду в этой номинации поборются актеры Юрий Борисов, Андрей Смоляков и Александр Яценко. В кинокартине Робак снялся в главной роли и сыграл Геннадия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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