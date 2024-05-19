19 мая 2024
18 мая 2024

Попытки челябинских школьников списать на ЕГЭ пресечет искусственный интеллект

«Ростелеком»: за челябинскими школьниками на ЕГЭ будет следить нейросеть
© Служба новостей «URA.RU»
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Списывать на ЕГЭ челябинским школьникам помешает искусственный интеллект
Списывать на ЕГЭ челябинским школьникам помешает искусственный интеллект Фото:

Попытки школьников Челябинской области списать на Едином госэкзамене (ЕГЭ) будет пресекать искусственный интеллект (ИИ). Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала компании «Ростелеком», в школах установят больше двух тысяч видеокамер.

«Нарушения проконтролируют наблюдатели и технология анализа поведения с использованием ИИ. Система поможет обнаружить подозрительное поведение участников экзамена: использование средств связи и шпаргалок, а также вынос контрольно-измерительных материалов», — отметили в «Ростелекоме».

Системой видеонаблюдения компания оборудовала все аудитории для сдачи ЕГЭ, основной период которого пройдет с 23 мая по 5 июля. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего почти 2,4 тысячи устройств в 85 пунктах проведения экзаменов.

Гаджеты позволят вести видеонаблюдение в реальном времени и транслировать процесс экзамена на специальный портал. Там, где сигнал затруднен, процесс сдачи запишут и позже также разместят в интернете.

Директор челябинского филиала Евгений Макагонов уточнил, что при организации видеонаблюдения, передаче и хранении видеозаписей будут задействованы высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных. Технику снастили системами защиты от хакерских атак.

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Попытки школьников Челябинской области списать на Едином госэкзамене (ЕГЭ) будет пресекать искусственный интеллект (ИИ). Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала компании «Ростелеком», в школах установят больше двух тысяч видеокамер. «Нарушения проконтролируют наблюдатели и технология анализа поведения с использованием ИИ. Система поможет обнаружить подозрительное поведение участников экзамена: использование средств связи и шпаргалок, а также вынос контрольно-измерительных материалов», — отметили в «Ростелекоме». Системой видеонаблюдения компания оборудовала все аудитории для сдачи ЕГЭ, основной период которого пройдет с 23 мая по 5 июля. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего почти 2,4 тысячи устройств в 85 пунктах проведения экзаменов. Гаджеты позволят вести видеонаблюдение в реальном времени и транслировать процесс экзамена на специальный портал. Там, где сигнал затруднен, процесс сдачи запишут и позже также разместят в интернете. Директор челябинского филиала Евгений Макагонов уточнил, что при организации видеонаблюдения, передаче и хранении видеозаписей будут задействованы высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных. Технику снастили системами защиты от хакерских атак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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