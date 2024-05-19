Попытки челябинских школьников списать на ЕГЭ пресечет искусственный интеллект

Попытки школьников Челябинской области списать на Едином госэкзамене (ЕГЭ) будет пресекать искусственный интеллект (ИИ). Как URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала компании «Ростелеком», в школах установят больше двух тысяч видеокамер.
«Нарушения проконтролируют наблюдатели и технология анализа поведения с использованием ИИ. Система поможет обнаружить подозрительное поведение участников экзамена: использование средств связи и шпаргалок, а также вынос контрольно-измерительных материалов», — отметили в «Ростелекоме».
Системой видеонаблюдения компания оборудовала все аудитории для сдачи ЕГЭ, основной период которого пройдет с 23 мая по 5 июля. В каждом помещении установлено не менее двух IP-камер — всего почти 2,4 тысячи устройств в 85 пунктах проведения экзаменов.
Гаджеты позволят вести видеонаблюдение в реальном времени и транслировать процесс экзамена на специальный портал. Там, где сигнал затруднен, процесс сдачи запишут и позже также разместят в интернете.
Директор челябинского филиала Евгений Макагонов уточнил, что при организации видеонаблюдения, передаче и хранении видеозаписей будут задействованы высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных. Технику снастили системами защиты от хакерских атак.
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