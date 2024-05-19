В Челябинске огласили дату «Последних звонков»

В школах Челябинска «Последние звонки» пройдут 25 мая

Последний звонок для выпускников прозвучит в Челябинске 25 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школах Челябинска праздник «Последнего звонка» назначили на 25 мая. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Главным событием на этой неделе станет праздник „Последний звонок“ — 25 мая. Готовимся к мероприятию», — сообщил Авдеев.

Выпускные балы в Челябинске пройдут 28 и 29 июня. «Атомный выпускной — 2024» второй год подряд запланирован в эти даты в парке Юрия Гагарина.