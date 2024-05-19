19 мая 2024

В Челябинске огласили дату «Последних звонков»

В школах Челябинска «Последние звонки» пройдут 25 мая
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Последний звонок. Выпускники школ. Челябинск, последний звонок, выпускники , школьники
Последний звонок для выпускников прозвучит в Челябинске 25 мая Фото:

В школах Челябинска праздник «Последнего звонка» назначили на 25 мая. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Главным событием на этой неделе станет праздник „Последний звонок“ — 25 мая. Готовимся к мероприятию», — сообщил Авдеев.

Выпускные балы в Челябинске пройдут 28 и 29 июня. «Атомный выпускной — 2024» второй год подряд запланирован в эти даты в парке Юрия Гагарина.

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В школах Челябинска праздник «Последнего звонка» назначили на 25 мая. Об этом на аппаратном совещании мэрии сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. «Главным событием на этой неделе станет праздник „Последний звонок“ — 25 мая. Готовимся к мероприятию», — сообщил Авдеев. Выпускные балы в Челябинске пройдут 28 и 29 июня. «Атомный выпускной — 2024» второй год подряд запланирован в эти даты в парке Юрия Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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