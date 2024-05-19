Мэр Котова потребовала разобраться с огромной свалкой под Челябинском

Участок является частной территорией, что сильно осложняет ситуацию, доложил Котовой глава района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась держать на особом контроле ситуацию с гигантской свалкой на границе Челябинска и Сосновского района. Участок является частной территорией, что существенно осложняет ситуацию, рассказал на аппаратном совещании 20 мая рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«Выезжали вместе с управлением по благоустройству. Свалка достаточно объемная, не первый год существует. Половина — нашей территории, половина — Сосновского района», — сообщил главе города Антипов.

Также он подчеркнул, что собственника даже наказывали за свалку, но туда все равно продолжают свозить мусор. В свою очередь Котова подчеркнула, что нужно активизироваться и вместе с управлением экологии данную ситуацию поставить на контроль.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении природоохранного законодательства в Челябинской области, а именно о нелегальной гигантской свалке, расположенной на границе Челябинска и Сосновского района.

Ранее в новом микрорайоне Челябинска появилась нелегальная свалка величиной в три футбольных поля, которую не убирают уже год. По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый на объект грузовиками свозят мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли по данной территории, собирая грибы и наслаждаясь свежим воздухом.