Челябинский бизнесмен продавал конину под видом говядины

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателя наказали за подмену одного мяса другим и прочие нарушения
Предпринимателя наказали за подмену одного мяса другим и прочие нарушения Фото:

Бизнесмен из поселка Смородинка Кизильского района (Челябинская область) конину продавал под видом говядины. Как URA.RU 20 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе проверки вскрылись и другие нарушения.

«Предприятие 3 мая произвело говядину в полутушах и четвертинах из иного биологического вида животного. Им оказалась убойная лошадь", — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Были обнаружены и другие нарушения, связанные с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарный врач, работающий на производственной площадке предпринимателя, не оформлял должным образом документы на шкуры и другие продукты убоя. Не заполнялись документы и на транспортировку биоотходов. Нарушения затрудняли прослеживаемость продукции. Бизнесмен получил предостережение, о работе врача кизильской ветстанции проинформировали региональный минсельхоз.

В конце апреля за подобное нарушение при обороте вторичных продуктов убоя инспекторы привлекли к ответственности бизнесмена из Нагайбакского района. Предприниматель производит мясные полуфабрикаты. Также понес наказание ветеринарный врач нагайбакской ветстанции.

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Бизнесмен из поселка Смородинка Кизильского района (Челябинская область) конину продавал под видом говядины. Как URA.RU 20 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе проверки вскрылись и другие нарушения. «Предприятие 3 мая произвело говядину в полутушах и четвертинах из иного биологического вида животного. Им оказалась убойная лошадь", — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Были обнаружены и другие нарушения, связанные с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарный врач, работающий на производственной площадке предпринимателя, не оформлял должным образом документы на шкуры и другие продукты убоя. Не заполнялись документы и на транспортировку биоотходов. Нарушения затрудняли прослеживаемость продукции. Бизнесмен получил предостережение, о работе врача кизильской ветстанции проинформировали региональный минсельхоз. В конце апреля за подобное нарушение при обороте вторичных продуктов убоя инспекторы привлекли к ответственности бизнесмена из Нагайбакского района. Предприниматель производит мясные полуфабрикаты. Также понес наказание ветеринарный врач нагайбакской ветстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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