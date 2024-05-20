Челябинский бизнесмен продавал конину под видом говядины

Бизнесмен из поселка Смородинка Кизильского района (Челябинская область) конину продавал под видом говядины. Как URA.RU 20 мая сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в ходе проверки вскрылись и другие нарушения.
«Предприятие 3 мая произвело говядину в полутушах и четвертинах из иного биологического вида животного. Им оказалась убойная лошадь", — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Были обнаружены и другие нарушения, связанные с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарный врач, работающий на производственной площадке предпринимателя, не оформлял должным образом документы на шкуры и другие продукты убоя. Не заполнялись документы и на транспортировку биоотходов. Нарушения затрудняли прослеживаемость продукции. Бизнесмен получил предостережение, о работе врача кизильской ветстанции проинформировали региональный минсельхоз.
В конце апреля за подобное нарушение при обороте вторичных продуктов убоя инспекторы привлекли к ответственности бизнесмена из Нагайбакского района. Предприниматель производит мясные полуфабрикаты. Также понес наказание ветеринарный врач нагайбакской ветстанции.
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