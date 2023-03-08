В квартире в Москве взорвался газ

Известно об одном пострадавшем в результате взрыва
В Москве на Липецкой улице произошел взрыв в одной из квартир. Один пострадавший передан медикам.
«В квартире одного из домов выбило стекла от возможного взрыва», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что на месте ЧП люди просят о помощи. Подробности выясняются.
Обновлено в 22:45. Причиной хлопка, по данным РЕН ТВ, мог послужить взрыв аэрозольного баллончика.
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