В квартире в Москве взорвался газ

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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург
Известно об одном пострадавшем в результате взрыва Фото:

В Москве на Липецкой улице произошел взрыв в одной из квартир. Один пострадавший передан медикам.

«В квартире одного из домов выбило стекла от возможного взрыва», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что на месте ЧП люди просят о помощи. Подробности выясняются.

Обновлено в 22:45. Причиной хлопка, по данным РЕН ТВ, мог послужить взрыв аэрозольного баллончика.

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В Москве на Липецкой улице произошел взрыв в одной из квартир. Один пострадавший передан медикам. «В квартире одного из домов выбило стекла от возможного взрыва», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что на месте ЧП люди просят о помощи. Подробности выясняются. Обновлено в 22:45. Причиной хлопка, по данным РЕН ТВ, мог послужить взрыв аэрозольного баллончика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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