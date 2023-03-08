Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на службу доставки цветов салона «Герда», которые задержали заказ на восемь часов и реальный букет оказался хуже того, что был заказан. Об этом сообщается в сообществе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».
«Не удалось поздравить маму, нахожусь в другом городе, будьте бдительны при заказе цветов в салоне Герда ул. Республики, 46, Ноябрьск. Отнеслись ужасно, доставка была задержана на 8 часов, ну и сами видите ожидание и реальность», — говорится в сообщении.
В комментариях несколько подписчиков поделились, что тоже ранее делали заказ в данном салоне и были разочарованы. Пользователь под ником Юлия Владимировна рассказала, что ей заказ привезли в мусорном пакете и цветы очень быстро завяли.
Ранее URA.RU сообщало, что в одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. На кассе покупателю назвали цену в 300 рублей, на ценнике в зале было указано 199 рублей, а администратор магазина сообщил, что цена должна была быть 139 рублей за букет.
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