08 марта 2023
07 марта 2023
06 марта 2023

В городе ЯНАО служба доставки цветов подвела заказчика в праздничный день. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон цветов. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, международный женский день, 8 марта, салон цветов
Заказ задержали на восемь часов Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на службу доставки цветов салона «Герда», которые задержали заказ на восемь часов и реальный букет оказался хуже того, что был заказан. Об этом сообщается в сообществе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Не удалось поздравить маму, нахожусь в другом городе, будьте бдительны при заказе цветов в салоне Герда ул. Республики, 46, Ноябрьск. Отнеслись ужасно, доставка была задержана на 8 часов, ну и сами видите ожидание и реальность», — говорится в сообщении.

В комментариях несколько подписчиков поделились, что тоже ранее делали заказ в данном салоне и были разочарованы. Пользователь под ником Юлия Владимировна рассказала, что ей заказ привезли в мусорном пакете и цветы очень быстро завяли.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. На кассе покупателю назвали цену в 300 рублей, на ценнике в зале было указано 199 рублей, а администратор магазина сообщил, что цена должна была быть 139 рублей за букет.

Покупатель предоставил фото заказанного букета на сайте и реально привезенного

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на службу доставки цветов салона «Герда», которые задержали заказ на восемь часов и реальный букет оказался хуже того, что был заказан. Об этом сообщается в сообществе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Не удалось поздравить маму, нахожусь в другом городе, будьте бдительны при заказе цветов в салоне Герда ул. Республики, 46, Ноябрьск. Отнеслись ужасно, доставка была задержана на 8 часов, ну и сами видите ожидание и реальность», — говорится в сообщении. В комментариях несколько подписчиков поделились, что тоже ранее делали заказ в данном салоне и были разочарованы. Пользователь под ником Юлия Владимировна рассказала, что ей заказ привезли в мусорном пакете и цветы очень быстро завяли. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. На кассе покупателю назвали цену в 300 рублей, на ценнике в зале было указано 199 рублей, а администратор магазина сообщил, что цена должна была быть 139 рублей за букет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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