В городе ЯНАО служба доставки цветов подвела заказчика в праздничный день. Фото

09 марта 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Заказ задержали на восемь часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на службу доставки цветов салона «Герда», которые задержали заказ на восемь часов и реальный букет оказался хуже того, что был заказан. Об этом сообщается в сообществе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Не удалось поздравить маму, нахожусь в другом городе, будьте бдительны при заказе цветов в салоне Герда ул. Республики, 46, Ноябрьск. Отнеслись ужасно, доставка была задержана на 8 часов, ну и сами видите ожидание и реальность», — говорится в сообщении. В комментариях несколько подписчиков поделились, что тоже ранее делали заказ в данном салоне и были разочарованы. Пользователь под ником Юлия Владимировна рассказала, что ей заказ привезли в мусорном пакете и цветы очень быстро завяли. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. На кассе покупателю назвали цену в 300 рублей, на ценнике в зале было указано 199 рублей, а администратор магазина сообщил, что цена должна была быть 139 рублей за букет. Покупатель предоставил фото заказанного букета на сайте и реально привезенного Группа «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на службу доставки цветов салона «Герда», которые задержали заказ на восемь часов и реальный букет оказался хуже того, что был заказан. Об этом сообщается в сообществе «Злой Ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Не удалось поздравить маму, нахожусь в другом городе, будьте бдительны при заказе цветов в салоне Герда ул. Республики, 46, Ноябрьск. Отнеслись ужасно, доставка была задержана на 8 часов, ну и сами видите ожидание и реальность», — говорится в сообщении. В комментариях несколько подписчиков поделились, что тоже ранее делали заказ в данном салоне и были разочарованы. Пользователь под ником Юлия Владимировна рассказала, что ей заказ привезли в мусорном пакете и цветы очень быстро завяли. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из тюменских гипермаркетов сети «Лента» покупателям продавали цветы вдвое дороже, чем указано на ценнике. На кассе покупателю назвали цену в 300 рублей, на ценнике в зале было указано 199 рублей, а администратор магазина сообщил, что цена должна была быть 139 рублей за букет.