08 марта 2023
07 марта 2023

Пьяный тюменец зарезал собственного отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, кровь, убийство, оружие, ограбление, нож в крови, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, разборки, стрелка, наемный убийца, молодежные банды
Житель села Малышенка сначала избил, а потом зарезал собственного отца Фото:

31-летний житель села Малышенка Голышмановского городского округа (Тюменская область) обвиняется в убийстве собственного отца. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, конфликт между мужчинами, закончившийся поножовщиной, произошел 6 марта.

«По версии следствия, 6 марта 2023 года около 19 часов между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди», — сообщает telegram-канал регионального управления СК по Тюменской области.

Там добавили, что потерпевший скончался от полученных ранений на месте. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

31-летний житель села Малышенка Голышмановского городского округа (Тюменская область) обвиняется в убийстве собственного отца. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, конфликт между мужчинами, закончившийся поножовщиной, произошел 6 марта. «По версии следствия, 6 марта 2023 года около 19 часов между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди», — сообщает telegram-канал регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что потерпевший скончался от полученных ранений на месте. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...