Пьяный тюменец зарезал собственного отца

09 марта 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Житель села Малышенка сначала избил, а потом зарезал собственного отца Фото: Владимир Андреев © URA.RU 31-летний житель села Малышенка Голышмановского городского округа (Тюменская область) обвиняется в убийстве собственного отца. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, конфликт между мужчинами, закончившийся поножовщиной, произошел 6 марта. «По версии следствия, 6 марта 2023 года около 19 часов между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди», — сообщает telegram-канал регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что потерпевший скончался от полученных ранений на месте. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

31-летний житель села Малышенка Голышмановского городского округа (Тюменская область) обвиняется в убийстве собственного отца. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, конфликт между мужчинами, закончившийся поножовщиной, произошел 6 марта. «По версии следствия, 6 марта 2023 года около 19 часов между 31-летним обвиняемым и его 61-летним отцом произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Находясь в доме, расположенном по улице Северной в селе Малышенка Голышмановского городского округа, обвиняемый нанес своему отцу несколько ударов руками, а затем, схватив нож, нанес им не менее трех ударов в область груди», — сообщает telegram-канал регионального управления СК по Тюменской области. Там добавили, что потерпевший скончался от полученных ранений на месте. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.