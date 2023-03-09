Экс-министр спорта полноценно возглавил пермский колледж

Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях полноценно возглавил колледж ПГНИУ

10 марта 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Павел Лях избавился от приставки «исполняющий обязанности» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях избавился от приставки «исполняющий обязанности», став полноценным директором колледжа профессионального образования ПГНИУ. Информация указана на сайте учреждения. «Обеспечить текущую деятельность и эффективную работу профессорско-преподавательского состава колледжа — моя основная задача. 25 марта мы проводим день открытых дверей», — рассказал Лях изданию «Коммерсант-Прикамье». Бывший чиновник возглавил колледж в ноябре прошлого года. Он пояснял, что занял пост на время болезни директора образовательного учреждения. Павел Лях был министром физкультуры и спорта Пермского края с 2011 по 2016 год. После предъявления ему обвинений в превышении должностных полномочий, связанных с работами на стадионе «Динамо», он покинул должность. Суд признал его виновным и приговорил в 2019 году к трем годам условно с запретом работать в госструктурах более двух лет.

Экс-министр спорта Пермского края Павел Лях избавился от приставки «исполняющий обязанности», став полноценным директором колледжа профессионального образования ПГНИУ. Информация указана на сайте учреждения. «Обеспечить текущую деятельность и эффективную работу профессорско-преподавательского состава колледжа — моя основная задача. 25 марта мы проводим день открытых дверей», — рассказал Лях изданию «Коммерсант-Прикамье». Бывший чиновник возглавил колледж в ноябре прошлого года. Он пояснял, что занял пост на время болезни директора образовательного учреждения. Павел Лях был министром физкультуры и спорта Пермского края с 2011 по 2016 год. После предъявления ему обвинений в превышении должностных полномочий, связанных с работами на стадионе «Динамо», он покинул должность. Суд признал его виновным и приговорил в 2019 году к трем годам условно с запретом работать в госструктурах более двух лет.