В селе Алтай Кондинского района из-за сбоя на портале «Госуслуги» чуть не отменили занятия второй смены с 1 по 11 класс из-за рекордных морозов. По данным портала, температура воздуха достигала −80 градусов.
«Сбой на „Госуслугах Югры“. Село Алтай, актированный день с 1 по 11 класс. Температура воздуха −80 градусов, ветер 10 м/с», — указано в сообщении об актировке.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», в селе Болчары, частью которого является Алтай, 10 марта зафиксирована плюсовая температура — +1 градус. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин сообщил, что, вероятнее всего, всему виной техническая неисправность. «Вряд ли где-то сегодня в Югре такие морозы. Тем более, в Кондинском районе», — прокомментировал Дренин.
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