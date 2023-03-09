09 марта 2023

В ХМАО «Госуслуги» объявили об актировке из-за 80-градусных морозов. Скрин

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Февральские морозы. Сургут, зима, мороз, холод
«Госуслуги» сообщили о рекордных морозах в ХМАО Фото:

В селе Алтай Кондинского района из-за сбоя на портале «Госуслуги» чуть не отменили занятия второй смены с 1 по 11 класс из-за рекордных морозов. По данным портала, температура воздуха достигала −80 градусов.

«Сбой на „Госуслугах Югры“. Село Алтай, актированный день с 1 по 11 класс. Температура воздуха −80 градусов, ветер 10 м/с», — указано в сообщении об актировке.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в селе Болчары, частью которого является Алтай, 10 марта зафиксирована плюсовая температура — +1 градус. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин сообщил, что, вероятнее всего, всему виной техническая неисправность. «Вряд ли где-то сегодня в Югре такие морозы. Тем более, в Кондинском районе», — прокомментировал Дренин.

Рекордные морозы оказались обычным сбоем портала «Госуслуги»

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В селе Алтай Кондинского района из-за сбоя на портале «Госуслуги» чуть не отменили занятия второй смены с 1 по 11 класс из-за рекордных морозов. По данным портала, температура воздуха достигала −80 градусов. «Сбой на „Госуслугах Югры“. Село Алтай, актированный день с 1 по 11 класс. Температура воздуха −80 градусов, ветер 10 м/с», — указано в сообщении об актировке. Согласно сервису «Яндекс.Погода», в селе Болчары, частью которого является Алтай, 10 марта зафиксирована плюсовая температура — +1 градус. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин сообщил, что, вероятнее всего, всему виной техническая неисправность. «Вряд ли где-то сегодня в Югре такие морозы. Тем более, в Кондинском районе», — прокомментировал Дренин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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