Человек-бензопила — герой комиксов и сериала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяк продает маску человека-бензопилы. Это популярный супергерой японских комиксов, а позже и аниме-сериала, вышедшего в 2022 году. За такую маску пермяк хочет выручить тысячу рублей, указано на сайте объявлений.

«Маска человека-бензопилы для ребенка на елку из картона. Ручная работа», — указано в описании маски. Продавец также отметил, что доставки нет, покупатель сам должен за ней приехать. Продавец приложил фотографии маски с разных ракурсов.

Так выглядит маска вблизи Avito.ru