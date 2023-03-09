Человек-бензопила — герой комиксов и сериала
Пермяк продает маску человека-бензопилы. Это популярный супергерой японских комиксов, а позже и аниме-сериала, вышедшего в 2022 году. За такую маску пермяк хочет выручить тысячу рублей, указано на сайте объявлений.
«Маска человека-бензопилы для ребенка на елку из картона. Ручная работа», — указано в описании маски. Продавец также отметил, что доставки нет, покупатель сам должен за ней приехать. Продавец приложил фотографии маски с разных ракурсов.
Так выглядит маска вблизи
Продавец предполагает, что такая маска подойдет для новогоднего костюма
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