09 марта 2023

Пермяк продает картонную маску человека-бензопилы за тысячу рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж купели. Отбор для instagram. Курган, бензопила
Человек-бензопила — герой комиксов и сериала Фото:

Пермяк продает маску человека-бензопилы. Это популярный супергерой японских комиксов, а позже и аниме-сериала, вышедшего в 2022 году. За такую маску пермяк хочет выручить тысячу рублей, указано на сайте объявлений.

«Маска человека-бензопилы для ребенка на елку из картона. Ручная работа», — указано в описании маски. Продавец также отметил, что доставки нет, покупатель сам должен за ней приехать. Продавец приложил фотографии маски с разных ракурсов.

Маска бензопилы изготовлена из картона
Так выглядит маска вблизи
Продавец предполагает, что такая маска подойдет для новогоднего костюма
Продавец предполагает, что такая маска подойдет для новогоднего костюма

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Пермяк продает маску человека-бензопилы. Это популярный супергерой японских комиксов, а позже и аниме-сериала, вышедшего в 2022 году. За такую маску пермяк хочет выручить тысячу рублей, указано на сайте объявлений. «Маска человека-бензопилы для ребенка на елку из картона. Ручная работа», — указано в описании маски. Продавец также отметил, что доставки нет, покупатель сам должен за ней приехать. Продавец приложил фотографии маски с разных ракурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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