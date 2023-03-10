Футбольный агент: президент РФ поддержал Абрамовича при покупке «Челси»

Российский олигарх Роман Абрамович покупал футбольный клуб «Челси» при поддержке российских властей. Об этом рассказал бывший футбольный агент Яков Гершензон.
«Его поддерживали правительство и два президента России. Им нужен был выход в Европу. А Лондон — это был пик с точки зрения престижа», — заявил Яков Гершензон в интервью интернет-порталу Championat.
Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003-м и продал весной 2022 года. Зимой 2023 года бразильские СМИ сообщили, что бизнесмен собирается приобрести один из бразильских футбольных клубов, но его представитель опроверг эту информацию, передает «Спорт 24».
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