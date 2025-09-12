Явка на выборах губернатора Свердловской области на 15:00 часов составила 16,09%. Такие данные опубликовал региональный избирком на официальном сайте.
Всего проголосовали 529 019 человек. Это данные с учетом дистанционно-электронного голосования. 83 540 человек проголосовали в Екатеринбурге. Больше всего — в Кировском районе (27 932), меньше всего в Академическом (4 857).
Выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
