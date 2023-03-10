В Свердловскую область надвигается шторм

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Свердловчан просят внимательно вести себя на улице во время сильного ветра Фото:

В Свердловской области ожидается штормовое предупреждение — 11 марта ветер будет достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«По данным синоптиков 11 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега», — предупреждают спасатели и просят свердловчан соблюдать меры безопасности.

Ранее синоптики сообщали, в Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые весенние дожди. Помимо этого, в городе обещали снежные осадки. В настоящее время в регионе наблюдается плюсовая температура.

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В Свердловской области ожидается штормовое предупреждение — 11 марта ветер будет достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков 11 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега», — предупреждают спасатели и просят свердловчан соблюдать меры безопасности. Ранее синоптики сообщали, в Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые весенние дожди. Помимо этого, в городе обещали снежные осадки. В настоящее время в регионе наблюдается плюсовая температура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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