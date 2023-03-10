В Свердловскую область надвигается шторм

10 марта 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Свердловчан просят внимательно вести себя на улице во время сильного ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области ожидается штормовое предупреждение — 11 марта ветер будет достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков 11 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега», — предупреждают спасатели и просят свердловчан соблюдать меры безопасности. Ранее синоптики сообщали, в Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые весенние дожди. Помимо этого, в городе обещали снежные осадки. В настоящее время в регионе наблюдается плюсовая температура.

В Свердловской области ожидается штормовое предупреждение — 11 марта ветер будет достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области. «По данным синоптиков 11 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, гололедные явления, на дорогах гололедица, отложение мокрого снега», — предупреждают спасатели и просят свердловчан соблюдать меры безопасности. Ранее синоптики сообщали, в Екатеринбурге 9 и 10 марта пройдут первые весенние дожди. Помимо этого, в городе обещали снежные осадки. В настоящее время в регионе наблюдается плюсовая температура.