Детей пропавшего свердловчанина на СВО оставили без выплаты

Дети военнослужащего из Первоуральска (Свердловская область), пропавшего без вести в зоне спецоперации на Украине в марте, остались без социальной выплаты. Разобраться с ситуацией к депутату Госдумы Максиму Иванову обратилась жена солдата.
«В апреле через военкомат в воинскую часть были поданы соответствующие документы для оформления соцвыплаты. Но процесс со стороны ответственных лиц затягивался, и женщина накануне обратилась ко мне», — написал депутат в своем telegram-канале.
Иванов добавил, что женщина пытается добиться выплат для детей мужа от прошлого брака. Депутат уже направил запрос в Генпрокуратуру, пообещав помочь семье.
