В Березниках рухнувший на тротуар снег повредил грузовик. Фото

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Город в снегу. Курган, снег на крыше
Снег упал с крыши дома на пешеходную зону Фото:

В городе Березники Пермского края на тротуар с крыши жилого дома на проспекте Советском рухнула снег. В этот момент рядом с домом стоял автофургон, который доставил товар в магазин, расположенный в жилом здании. Никто из людей не пострадал, но грузовик получил повреждения, говорится в паблике телеканала «Свое ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

«В Березниках с дома на проспекте Советский, 50 глыба снега рухнула на пешеходную зону. В это время там разгружалась машина в мясной магазин. Снег попал на лобовое стекло автомобиля», — написано в паблике. Очевидцы указывают, что сосульки, свисающие с крыши указанного дома, до сих пор представляют опасность для пешеходов.

На прошлой неделе глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсетях опубликовал несколько фотографий домов, на которых висят снежные шапки и сосульки. Чиновник пообещал, что городские власти усилят контроль над управляющими компаниями и ТСЖ по очистке кровель жилых домов.

Массовые жалобы на не убранные от снега и льда крыши домов поступают чиновникам и от жителей Перми через портал «Управляем вместе». Некоторые горожане даже устроили соревнование на самые длинные сосульки.

Упавший с крыши дома снег повредил стекло грузовика
Фото:
С крыши дома, откуда упал снег, угрожающе свисают сосульки
Фото:

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В городе Березники Пермского края на тротуар с крыши жилого дома на проспекте Советском рухнула снег. В этот момент рядом с домом стоял автофургон, который доставил товар в магазин, расположенный в жилом здании. Никто из людей не пострадал, но грузовик получил повреждения, говорится в паблике телеканала «Свое ТВ» в соцсети «ВКонтакте». «В Березниках с дома на проспекте Советский, 50 глыба снега рухнула на пешеходную зону. В это время там разгружалась машина в мясной магазин. Снег попал на лобовое стекло автомобиля», — написано в паблике. Очевидцы указывают, что сосульки, свисающие с крыши указанного дома, до сих пор представляют опасность для пешеходов. На прошлой неделе глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсетях опубликовал несколько фотографий домов, на которых висят снежные шапки и сосульки. Чиновник пообещал, что городские власти усилят контроль над управляющими компаниями и ТСЖ по очистке кровель жилых домов. Массовые жалобы на не убранные от снега и льда крыши домов поступают чиновникам и от жителей Перми через портал «Управляем вместе». Некоторые горожане даже устроили соревнование на самые длинные сосульки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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