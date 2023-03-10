Снег упал с крыши дома на пешеходную зону Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Березники Пермского края на тротуар с крыши жилого дома на проспекте Советском рухнула снег. В этот момент рядом с домом стоял автофургон, который доставил товар в магазин, расположенный в жилом здании. Никто из людей не пострадал, но грузовик получил повреждения, говорится в паблике телеканала «Свое ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

«В Березниках с дома на проспекте Советский, 50 глыба снега рухнула на пешеходную зону. В это время там разгружалась машина в мясной магазин. Снег попал на лобовое стекло автомобиля», — написано в паблике. Очевидцы указывают, что сосульки, свисающие с крыши указанного дома, до сих пор представляют опасность для пешеходов.

На прошлой неделе глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсетях опубликовал несколько фотографий домов, на которых висят снежные шапки и сосульки. Чиновник пообещал, что городские власти усилят контроль над управляющими компаниями и ТСЖ по очистке кровель жилых домов.

Массовые жалобы на не убранные от снега и льда крыши домов поступают чиновникам и от жителей Перми через портал «Управляем вместе». Некоторые горожане даже устроили соревнование на самые длинные сосульки.

Упавший с крыши дома снег повредил стекло грузовика Фото: страница «Свое ТВ», «ВКонтакте»