07 марта 2023

Пермяки обнаружили красные сосульки на крыше дома в центре города

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Улица Дзержинского. Тюмень, сосульки, ул дзержинского
Сосульки на крыше одного из домов приобрели красный оттенок (архивное фото) Фото:

На крыше одного из домов по улице Соловьева в Перми появились сосульки красного цвета. Об этом рассказали местные жители.

«В центре Перми на крыше одного из домов появились „кровавые“ сосульки. Пермяки начали строить предположения о причине появления необычных сосулек », — пишет «Рифей — Пермь» со ссылкой на слова горожан. Одни шутили про «трупы на чердаке», другие — связывали это с ремонтными работами.

Прикамские коммунальщики уже объясняли, что характерный красный оттенок сосульки приобретают при ремонте кровли. Для этих целей используют дерево с антисептической и огнеупорной пропиткой. Именно она способствует появлению розоватого оттенка на сосульках.

Ранее URA.RU писало, что пермяки начали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и сосульки. С приходом тепла в региона увеличилось количество обращений граждан.

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На крыше одного из домов по улице Соловьева в Перми появились сосульки красного цвета. Об этом рассказали местные жители. «В центре Перми на крыше одного из домов появились „кровавые“ сосульки. Пермяки начали строить предположения о причине появления необычных сосулек », — пишет «Рифей — Пермь» со ссылкой на слова горожан. Одни шутили про «трупы на чердаке», другие — связывали это с ремонтными работами. Прикамские коммунальщики уже объясняли, что характерный красный оттенок сосульки приобретают при ремонте кровли. Для этих целей используют дерево с антисептической и огнеупорной пропиткой. Именно она способствует появлению розоватого оттенка на сосульках. Ранее URA.RU писало, что пермяки начали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и сосульки. С приходом тепла в региона увеличилось количество обращений граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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