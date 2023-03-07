Пермяки обнаружили красные сосульки на крыше дома в центре города

Сосульки на крыше одного из домов приобрели красный оттенок (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На крыше одного из домов по улице Соловьева в Перми появились сосульки красного цвета. Об этом рассказали местные жители.

«В центре Перми на крыше одного из домов появились „кровавые“ сосульки. Пермяки начали строить предположения о причине появления необычных сосулек », — пишет «Рифей — Пермь» со ссылкой на слова горожан. Одни шутили про «трупы на чердаке», другие — связывали это с ремонтными работами.

Прикамские коммунальщики уже объясняли, что характерный красный оттенок сосульки приобретают при ремонте кровли. Для этих целей используют дерево с антисептической и огнеупорной пропиткой. Именно она способствует появлению розоватого оттенка на сосульках.

Ранее URA.RU писало, что пермяки начали массово жаловаться на падающие с крыш глыбы льда и сосульки. С приходом тепла в региона увеличилось количество обращений граждан.