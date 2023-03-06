Пермяки массово жалуются на падающие с крыш глыбы льда

07 марта 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Неубранный вовремя снег начинает таять и падает с крыш домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяки массово жалуются на падающие с крыш глыбы льда и снега. На улице серьезно потеплело и все чаще приходят сообщения из разных районов города о сходе снега. «Очень страшно. Я шла вдоль пятиэтажки в Мотовилихе и прямо передо мной прилетела огромная куча снега и льда и разбилась на мелкие части. Упади она чуть раньше — меня бы убило точно», — рассказала пермячка, увернувшаяся от летящей глыбы. На портале «Управляем вместе» каждый день появляются десятки жалоб. «По всему дому множество сосулек, которые вот-вот сойдут, козырек подъезда в огромной наледи», «сосульки висят пятый день, с каждым днем становятся все больше, находятся над входной группой в подъезд», «наледь на крыше здания в самом центре Перми», «УК не чистят снег на крыше, за весь зимний период чистили одни раз», «не очищена крыша от снега и свисают большие сосульки, — а это практически единственный проход к остановке на улице Мира», «падает снег с крыши, с коляской по пандусу страшно идти», — жалуются пермяки. При этом жалобы на свисающий снег, к примеру, с павильонов остановок общественного транспорта отрабатываются сразу же. Что касается многоквартирных домов — пока ответы не получены. Пермские общественники рекомендуют жителям делать фотографии снежных и ледяных глыб и отправлять в свои управляющие компании, ТСЖ, районные администрации и на портал «Управляем вместе». В начале каждой весны в регионе случаются происшествия со сходом снега. К примеру в 2022 году в Нытве под тяжестью снега обрушилась крыша магазина. Падение глыб приводило к трагедии. Так, в апреле прошлого года пермяки похоронили девочку, погибшую после схода льда с крыши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяки массово жалуются на падающие с крыш глыбы льда и снега. На улице серьезно потеплело и все чаще приходят сообщения из разных районов города о сходе снега. «Очень страшно. Я шла вдоль пятиэтажки в Мотовилихе и прямо передо мной прилетела огромная куча снега и льда и разбилась на мелкие части. Упади она чуть раньше — меня бы убило точно», — рассказала пермячка, увернувшаяся от летящей глыбы. На портале «Управляем вместе» каждый день появляются десятки жалоб. «По всему дому множество сосулек, которые вот-вот сойдут, козырек подъезда в огромной наледи», «сосульки висят пятый день, с каждым днем становятся все больше, находятся над входной группой в подъезд», «наледь на крыше здания в самом центре Перми», «УК не чистят снег на крыше, за весь зимний период чистили одни раз», «не очищена крыша от снега и свисают большие сосульки, — а это практически единственный проход к остановке на улице Мира», «падает снег с крыши, с коляской по пандусу страшно идти», — жалуются пермяки. При этом жалобы на свисающий снег, к примеру, с павильонов остановок общественного транспорта отрабатываются сразу же. Что касается многоквартирных домов — пока ответы не получены. Пермские общественники рекомендуют жителям делать фотографии снежных и ледяных глыб и отправлять в свои управляющие компании, ТСЖ, районные администрации и на портал «Управляем вместе». В начале каждой весны в регионе случаются происшествия со сходом снега. К примеру в 2022 году в Нытве под тяжестью снега обрушилась крыша магазина. Падение глыб приводило к трагедии. Так, в апреле прошлого года пермяки похоронили девочку, погибшую после схода льда с крыши.