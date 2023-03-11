Мэр из ХМАО обозначил сроки строительства мечети. Фото

Мэр Нягани Ямашев: подрядчик должен возвести стены и крышу мечети до конца 2023 года

12 марта 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Стены и крыша мечети в Нягани должны появиться до конца 2023 года (фото из архива) Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Нягани (ХМАО) подрядчик должен возвести стены и крышу новой мечети до конца текущего года. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «Перед подрядчиком, специализирующимся на работах с кирпичом, поставлена задача возвести стены, установить крышу и уложить кровлю до конца 2023 года. К реализации планов специалисты приступят уже в апреле», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Фундамент мечети уже готов. Между ООО СК «Нягань МонтажСтрой», местной мусульманской религиозной организацией и благотворительным фондом содействия строительству мечети «Салям» был подписан трехсторонний договор подряда на строительство объекта. Представители Нягани также посетили мечети в Казани. Делегация изучала опыт Татарстана при возведении и эксплуатации подобных зданий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи мечети в новых микрорайонах. Строители не успевают завершить весь объем отделочных работ. Тelegram-канал Ивана Ямашева Тelegram-канал Ивана Ямашева

В Нягани (ХМАО) подрядчик должен возвести стены и крышу новой мечети до конца текущего года. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. «Перед подрядчиком, специализирующимся на работах с кирпичом, поставлена задача возвести стены, установить крышу и уложить кровлю до конца 2023 года. К реализации планов специалисты приступят уже в апреле», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Фундамент мечети уже готов. Между ООО СК «Нягань МонтажСтрой», местной мусульманской религиозной организацией и благотворительным фондом содействия строительству мечети «Салям» был подписан трехсторонний договор подряда на строительство объекта. Представители Нягани также посетили мечети в Казани. Делегация изучала опыт Татарстана при возведении и эксплуатации подобных зданий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске перенесли сроки сдачи мечети в новых микрорайонах. Строители не успевают завершить весь объем отделочных работ.