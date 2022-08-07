В Нижневартовске сорвались сроки строительства новой мечети

Верующие смогут посетить мечеть только зимой Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) перенесли сроки сдачи мечети в новых микрорайонах. Строители не успевают завершить весь объем отделочных работ. Об этом URA.RU рассказал имам-хатыб Марат Гильфанов.

«Был сентябрь, но скорее всего [сдача объекта] чуть попозже будет — ближе к зиме. Рабочие моменты у подрядчика — немного не успевают, потому что там отделочных работ много: лепнина, отделка мрамором», — рассказал корреспонденту Гильфанов.

Мечеть станет одним из первых крупных мусульманских храмов в Нижневартовске. Его смогут посещать более 1000 верующих. Двери мечети планируют открыть для прихожан уже зимой сразу после завершения всех работ.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти столицы ХМАО оправдались за срыв стройки около собора. Тогда администрация Ханты-Мансийска отреагировала на скандал, который разразился вокруг ремонта площади у Кафедрального собора Воскресения Христова.