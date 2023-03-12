В ЯНАО частный инвестор претендует на часть газовых промыслов

Частная компания «Ямалшельф» столкнулась с трудностями при получении лицензии на разработку Восточно-Тасийского участка в ЯНАО, пригодного для экспорта СПГ. Данный участок располагается в Обской губе и граничит участками, которые разрабатывают «Газпром» и «НОВАТЭК», сообщает «Коммерсант».
«Ямалшельф» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, который пытается получить лицензию на Восточно-Тасийский участок на Ямале, потенциально пригодный для экспорта СПГ, столкнулся с трудностями. Восточно-Тасийский участок располагается в Обской губе и граничит с Тасийским участком, который входит в Тамбейский газовый кластер «Газпрома». Рядом расположены также лицензионные участки НОВАТЭКа, газ которых компания в основном планирует направить на сжижение», — сообщает «Коммерсант», со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.
«Ямалшельф» согласовал заявку с министерствами, но уже после согласования выяснилось, что Восточно-Тасийский участок находится в особо-охраняемой природной зоне. В феврале директор компании Игорь Юсуфов вновь подал заявку с уточненными координатами участка, отступив на два километра от особо охраняемой природной территории, при этом площадь участка сократилась на 8%, что не повлияет на его геологические перспективы. После получения всех согласований проект решения будет отправлен в минприроды для внесения в правительство.
Ранее URA.RU рассказало, что продажи «Ямал СПГ» служат основным источником прибыли для компании «НОВАТЭК». В текущем году объем производства проекта составит около 21 миллиона тонн.
Частная компания «Ямалшельф» столкнулась с трудностями при получении лицензии на разработку Восточно-Тасийского участка в ЯНАО, пригодного для экспорта СПГ. Данный участок располагается в Обской губе и граничит участками, которые разрабатывают «Газпром» и «НОВАТЭК», сообщает «Коммерсант». «Ямалшельф» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, который пытается получить лицензию на Восточно-Тасийский участок на Ямале, потенциально пригодный для экспорта СПГ, столкнулся с трудностями. Восточно-Тасийский участок располагается в Обской губе и граничит с Тасийским участком, который входит в Тамбейский газовый кластер «Газпрома». Рядом расположены также лицензионные участки НОВАТЭКа, газ которых компания в основном планирует направить на сжижение», — сообщает «Коммерсант», со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы. «Ямалшельф» согласовал заявку с министерствами, но уже после согласования выяснилось, что Восточно-Тасийский участок находится в особо-охраняемой природной зоне. В феврале директор компании Игорь Юсуфов вновь подал заявку с уточненными координатами участка, отступив на два километра от особо охраняемой природной территории, при этом площадь участка сократилась на 8%, что не повлияет на его геологические перспективы. После получения всех согласований проект решения будет отправлен в минприроды для внесения в правительство. Ранее URA.RU рассказало, что продажи «Ямал СПГ» служат основным источником прибыли для компании «НОВАТЭК». В текущем году объем производства проекта составит около 21 миллиона тонн.