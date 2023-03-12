Военный из Тюменской области погиб на спецоперации

13 марта 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Погибший мужчина пробыл на СВО порядка 4 месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ишимском районе (Тюменская область) прошли похороны военного Андрея Мулявина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом администрация района сообщила в своем официальном telegram-канале. «В Ишимском районе простились с Мулявиным Андреем Александровичем, младшим сержантом, сапером-пулеметчиком, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Андрей Александрович награжден нагрудными знаками „За отличие в службе ВВ МВД России“, „За службу на Кавказе“», — сообщила администрация Ишимского района в официальном telegram-канале. Андрей Мулявин имел опыт службы по контракту в Чечне. В октябре 2022 года он принял решение пойти добровольцем на СВО. Погиб мужчина 23 февраля 2023 года.

В Ишимском районе (Тюменская область) прошли похороны военного Андрея Мулявина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом администрация района сообщила в своем официальном telegram-канале. «В Ишимском районе простились с Мулявиным Андреем Александровичем, младшим сержантом, сапером-пулеметчиком, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Андрей Александрович награжден нагрудными знаками „За отличие в службе ВВ МВД России“, „За службу на Кавказе“», — сообщила администрация Ишимского района в официальном telegram-канале. Андрей Мулявин имел опыт службы по контракту в Чечне. В октябре 2022 года он принял решение пойти добровольцем на СВО. Погиб мужчина 23 февраля 2023 года.