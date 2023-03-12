Военный из Тюменской области погиб на спецоперации

В Ишимском районе (Тюменская область) прошли похороны военного Андрея Мулявина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом администрация района сообщила в своем официальном telegram-канале.
«В Ишимском районе простились с Мулявиным Андреем Александровичем, младшим сержантом, сапером-пулеметчиком, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Андрей Александрович награжден нагрудными знаками „За отличие в службе ВВ МВД России“, „За службу на Кавказе“», — сообщила администрация Ишимского района в официальном telegram-канале.
Андрей Мулявин имел опыт службы по контракту в Чечне. В октябре 2022 года он принял решение пойти добровольцем на СВО. Погиб мужчина 23 февраля 2023 года.
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