12 марта 2023
11 марта 2023

Военный из Тюменской области погиб на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Погибший мужчина пробыл на СВО порядка 4 месяцев Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) прошли похороны военного Андрея Мулявина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом администрация района сообщила в своем официальном telegram-канале.

«В Ишимском районе простились с Мулявиным Андреем Александровичем, младшим сержантом, сапером-пулеметчиком, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Андрей Александрович награжден нагрудными знаками „За отличие в службе ВВ МВД России“, „За службу на Кавказе“», — сообщила администрация Ишимского района в официальном telegram-канале.

Андрей Мулявин имел опыт службы по контракту в Чечне. В октябре 2022 года он принял решение пойти добровольцем на СВО. Погиб мужчина 23 февраля 2023 года.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Ишимском районе (Тюменская область) прошли похороны военного Андрея Мулявина, который погиб в ходе спецоперации. Об этом администрация района сообщила в своем официальном telegram-канале. «В Ишимском районе простились с Мулявиным Андреем Александровичем, младшим сержантом, сапером-пулеметчиком, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Андрей Александрович награжден нагрудными знаками „За отличие в службе ВВ МВД России“, „За службу на Кавказе“», — сообщила администрация Ишимского района в официальном telegram-канале. Андрей Мулявин имел опыт службы по контракту в Чечне. В октябре 2022 года он принял решение пойти добровольцем на СВО. Погиб мужчина 23 февраля 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...