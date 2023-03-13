Пермяк пожаловался на подростков, которые кидались льдом в окна домов

14 марта 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Очевидец снял на камеру, как подростки кидаются льдом в окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми пожаловался на подростков, кидающихся льдом в окна домов. Он предупредил о том, что передаст видеозапись произошедшего в полицию, если родители не проведут с детьми профилактическую беседу. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Дети-подростки (их было четверо) в воскресенье около 21-21:30 ходили по ул. Бумажников и кидали в окна лед. Прошу родителей провести профилактическую беседу, либо видео будет передано в правоохранительные органы», — сообщает пользователь telegram-каналу. Ранее в Березниках (Пермский край) неизвестные подростки избили 10-летнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшая вышла из школы, когда трое мальчиков 13-15 лет напали на нее сзади.

Житель Перми пожаловался на подростков, кидающихся льдом в окна домов. Он предупредил о том, что передаст видеозапись произошедшего в полицию, если родители не проведут с детьми профилактическую беседу. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Дети-подростки (их было четверо) в воскресенье около 21-21:30 ходили по ул. Бумажников и кидали в окна лед. Прошу родителей провести профилактическую беседу, либо видео будет передано в правоохранительные органы», — сообщает пользователь telegram-каналу. Ранее в Березниках (Пермский край) неизвестные подростки избили 10-летнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшая вышла из школы, когда трое мальчиков 13-15 лет напали на нее сзади.