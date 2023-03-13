13 марта 2023

Пермяк пожаловался на подростков, которые кидались льдом в окна домов

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Очевидец снял на камеру, как подростки кидаются льдом в окна Фото:

Житель Перми пожаловался на подростков, кидающихся льдом в окна домов. Он предупредил о том, что передаст видеозапись произошедшего в полицию, если родители не проведут с детьми профилактическую беседу. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«Дети-подростки (их было четверо) в воскресенье около 21-21:30 ходили по ул. Бумажников и кидали в окна лед. Прошу родителей провести профилактическую беседу, либо видео будет передано в правоохранительные органы», — сообщает пользователь telegram-каналу.

Ранее в Березниках (Пермский край) неизвестные подростки избили 10-летнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшая вышла из школы, когда трое мальчиков 13-15 лет напали на нее сзади.

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Житель Перми пожаловался на подростков, кидающихся льдом в окна домов. Он предупредил о том, что передаст видеозапись произошедшего в полицию, если родители не проведут с детьми профилактическую беседу. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «Дети-подростки (их было четверо) в воскресенье около 21-21:30 ходили по ул. Бумажников и кидали в окна лед. Прошу родителей провести профилактическую беседу, либо видео будет передано в правоохранительные органы», — сообщает пользователь telegram-каналу. Ранее в Березниках (Пермский край) неизвестные подростки избили 10-летнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшая вышла из школы, когда трое мальчиков 13-15 лет напали на нее сзади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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