Пермяк пожаловался на подростков, которые кидались льдом в окна домов

Житель Перми пожаловался на подростков, кидающихся льдом в окна домов. Он предупредил о том, что передаст видеозапись произошедшего в полицию, если родители не проведут с детьми профилактическую беседу. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«Дети-подростки (их было четверо) в воскресенье около 21-21:30 ходили по ул. Бумажников и кидали в окна лед. Прошу родителей провести профилактическую беседу, либо видео будет передано в правоохранительные органы», — сообщает пользователь telegram-каналу.
Ранее в Березниках (Пермский край) неизвестные подростки избили 10-летнюю девочку и забрали у нее 30 рублей. Пострадавшая вышла из школы, когда трое мальчиков 13-15 лет напали на нее сзади.
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