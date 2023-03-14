14 марта 2023

Пермским охотникам ограничили добычу дичи

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Первый снег. Екатеринбург, непогода, снегопад, утки
Утки начинают возвращаться в Прикамье (архивное фото) Фото:

В Пермском крае министерство природных ресурсов установило нормы добычи дикой птицы в период весенней охоты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить в период весенней охоты нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за один день на одного охотника. Самец глухаря — 1 особь, самец тетерева — 2, гуси — 2, селезень уток — 2, вальдшнеп — 4», — говорится в приказе минприроды по Пермскому краю.

Охота на пернатую дичь в Пермском крае откроется в мае, за исключением добычи утки, которая будет разрешена с 19 апреля. В минприроды также напоминают, что уже с 1 апреля откроется охота на медведя.

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В Пермском крае министерство природных ресурсов установило нормы добычи дикой птицы в период весенней охоты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить в период весенней охоты нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за один день на одного охотника. Самец глухаря — 1 особь, самец тетерева — 2, гуси — 2, селезень уток — 2, вальдшнеп — 4», — говорится в приказе минприроды по Пермскому краю. Охота на пернатую дичь в Пермском крае откроется в мае, за исключением добычи утки, которая будет разрешена с 19 апреля. В минприроды также напоминают, что уже с 1 апреля откроется охота на медведя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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