Пермским охотникам ограничили добычу дичи

15 марта 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Утки начинают возвращаться в Прикамье (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае министерство природных ресурсов установило нормы добычи дикой птицы в период весенней охоты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить в период весенней охоты нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за один день на одного охотника. Самец глухаря — 1 особь, самец тетерева — 2, гуси — 2, селезень уток — 2, вальдшнеп — 4», — говорится в приказе минприроды по Пермскому краю. Охота на пернатую дичь в Пермском крае откроется в мае, за исключением добычи утки, которая будет разрешена с 19 апреля. В минприроды также напоминают, что уже с 1 апреля откроется охота на медведя.

В Пермском крае министерство природных ресурсов установило нормы добычи дикой птицы в период весенней охоты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Установить в период весенней охоты нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за один день на одного охотника. Самец глухаря — 1 особь, самец тетерева — 2, гуси — 2, селезень уток — 2, вальдшнеп — 4», — говорится в приказе минприроды по Пермскому краю. Охота на пернатую дичь в Пермском крае откроется в мае, за исключением добычи утки, которая будет разрешена с 19 апреля. В минприроды также напоминают, что уже с 1 апреля откроется охота на медведя.