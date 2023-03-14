Куйвашев предложил повысить пособия для части свердловчан

Губернатор Евгений Куйвашев предложил повысить пособия для «Почетных граждан Свердловской области»

15 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Пособие для вдов или вдовцов обладателей почетного звания вырастет до 20 тысяч рублей в месяц Фото: Игорь Пантин © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект на повышение единовременных и ежемесячных выплат для «Почетных граждан области» и уральцев, удостоенных знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Это следует из информации опубликованной в департаменте информационной политики региона. «Предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для „Почетных граждан Свердловской области“. Пособие для вдов или вдовцов обладателей этого звания вырастет до 20 тысяч рублей в месяц. Также увеличить ежемесячную выплаты для уральцев, награжденных знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“. Повысить размеры единовременных пособий для тех, кому присвоено звание: до 60 тысяч рублей к третьей степени, до 100 тысяч рублей — ко второй степени, до 160 тысяч рублей — к первой степени», — сказано в сообщении. На Урале есть граждане, чьи заслуги были отмечены регионом. В список вошли: заслуженный врач Семен Спектор, генеральный директор «Машиностроительного завода имени М.И. Калинина» Николай Клейн и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев. Ранее URA.RU сообщало, что за месяц родители 55 тысяч детей в Свердловской области получили единое пособие — новая форма поддержки, объединившая все ранее установленные социальные выплаты. Семьи получили больше 477,9 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание региона законопроект на повышение единовременных и ежемесячных выплат для «Почетных граждан области» и уральцев, удостоенных знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Это следует из информации опубликованной в департаменте информационной политики региона. «Предлагается увеличить до 40 тысяч рублей размер ежемесячного пособия для „Почетных граждан Свердловской области“. Пособие для вдов или вдовцов обладателей этого звания вырастет до 20 тысяч рублей в месяц. Также увеличить ежемесячную выплаты для уральцев, награжденных знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“. Повысить размеры единовременных пособий для тех, кому присвоено звание: до 60 тысяч рублей к третьей степени, до 100 тысяч рублей — ко второй степени, до 160 тысяч рублей — к первой степени», — сказано в сообщении. На Урале есть граждане, чьи заслуги были отмечены регионом. В список вошли: заслуженный врач Семен Спектор, генеральный директор «Машиностроительного завода имени М.И. Калинина» Николай Клейн и член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев. Ранее URA.RU сообщало, что за месяц родители 55 тысяч детей в Свердловской области получили единое пособие — новая форма поддержки, объединившая все ранее установленные социальные выплаты. Семьи получили больше 477,9 млн рублей.