В Свердловской области назначили единое пособие на детей 55 тысячам семей

03 февраля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

С 1 января в силу вступил закон о едином пособии, его уже получили 55 тысяч семей с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За месяц родители 55 тысяч детей в Свердловской области получили единое пособие — новая форма поддержки, объединившая все ранее установленные социальные выплаты. Семьи получили больше 477,9 млн рублей, сообщили URA.RU в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области. «Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам», — рассказали в соцфонде. С начала года региональное отделение одобрило выплаты на 2,6 тысячи первенцев до трех лет, которые появились до конца 2022 года, на общую сумму 37,9 млн рублей. Всего же за месяц соцфонд выплатил 477,9 млн рублей родителям 55 тысяч детей. Ранее URA.RU сообщало, что для свердловских инвалидов ввели новый порядок продления пенсии. Начисление производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы.

За месяц родители 55 тысяч детей в Свердловской области получили единое пособие — новая форма поддержки, объединившая все ранее установленные социальные выплаты. Семьи получили больше 477,9 млн рублей, сообщили URA.RU в отделении Социального фонда РФ по Свердловской области. «Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам», — рассказали в соцфонде. С начала года региональное отделение одобрило выплаты на 2,6 тысячи первенцев до трех лет, которые появились до конца 2022 года, на общую сумму 37,9 млн рублей. Всего же за месяц соцфонд выплатил 477,9 млн рублей родителям 55 тысяч детей. Ранее URA.RU сообщало, что для свердловских инвалидов ввели новый порядок продления пенсии. Начисление производится только после того, как поступят сведения о результатах медико-социальной экспертизы.