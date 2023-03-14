В Березниках технический сбой вызвал проблемы в работе крупной больницы

В Березниках пациенты не могут записаться на прием к врачам из-за технического сбоя

15 марта 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Горожане не могут записаться на прием к врачам из-за отсутствия интернета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) краевая больница имени Вагнера осталась без интернета. Из-за этого жители не могут записаться на прием к врачам, закрыть больничные листы и получить результаты анализов. Информация опубликован на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «В связи с отсутствием интернет-соединения в поликлинике ГБУЗ ПК „Краевая больница им. Вагнера Е.А.“ (ул. Ломоносова, 102) временно затруднена запись пациентов на прием к врачам, на забор анализов, закрытие электронных больничных, направление на МСЭ (медико-социальная экспертиза — URA.RU) и т. д. Ведутся технические работы по устранению неисправностей», — пояснили в медучреждении. Больница объяснила, что сбой возник по вине провайдера и принесла жителям извинения за временные неудобства. После устранения технических неисправностей все данные будут внесены в информационно-аналитическую систему, сказано в размещенном посте. Краевая больница имени Вагнера в Березниках является одной из крупнейших в крае. В состав медучреждения входят взрослая и детская поликлиники, региональный сосудистый центр, женская консультация и родильный дом и другие подразделения. Филиалы больницы работают в Усолье и Александровском.

В Березниках (Пермский край) краевая больница имени Вагнера осталась без интернета. Из-за этого жители не могут записаться на прием к врачам, закрыть больничные листы и получить результаты анализов. Информация опубликован на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «В связи с отсутствием интернет-соединения в поликлинике ГБУЗ ПК „Краевая больница им. Вагнера Е.А.“ (ул. Ломоносова, 102) временно затруднена запись пациентов на прием к врачам, на забор анализов, закрытие электронных больничных, направление на МСЭ (медико-социальная экспертиза — URA.RU) и т. д. Ведутся технические работы по устранению неисправностей», — пояснили в медучреждении. Больница объяснила, что сбой возник по вине провайдера и принесла жителям извинения за временные неудобства. После устранения технических неисправностей все данные будут внесены в информационно-аналитическую систему, сказано в размещенном посте. Краевая больница имени Вагнера в Березниках является одной из крупнейших в крае. В состав медучреждения входят взрослая и детская поликлиники, региональный сосудистый центр, женская консультация и родильный дом и другие подразделения. Филиалы больницы работают в Усолье и Александровском.