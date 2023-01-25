Медики предупредили пермяков об ошибках в больничных листах из-за объединения двух фондов

Из-за объединения Пенсионного фонда России (ПФР) с Фондом соцстрахования (ФСС), в электронных больничных листах возможны технические ошибки. На это обращает внимание городская больница Соликамска (Пермский край). На странице медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что специалисты больницы устраняют ошибки в ручном режиме.
«Уважаемые пациенты! После объединения систем ПФР и ФСС в единую базу Социального фонда России, возможно возникновение технических ошибок в электронных больничных листах. Наши специалисты вручную устраняют их в каждом отдельном случае. Просим проявить понимание», — сообщила горбольница Соликамска.
В случае, если электронный больничный не пришел или пришел с ошибкой, необходимо обращаться в медицинскую организацию по месту его открытия. Заявки на устранение проблем с больничными ЦБ Соликамска принимает в регистратуре поликлиник, по телефону, а также онлайн. Социальный фонд России приступил к работе с января 2023 года. Сейчас в Пермском крае идет утверждение кандидатуры на пост управляющего региональным отделением соцфонда.
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Из-за объединения Пенсионного фонда России (ПФР) с Фондом соцстрахования (ФСС), в электронных больничных листах возможны технические ошибки. На это обращает внимание городская больница Соликамска (Пермский край). На странице медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что специалисты больницы устраняют ошибки в ручном режиме. «Уважаемые пациенты! После объединения систем ПФР и ФСС в единую базу Социального фонда России, возможно возникновение технических ошибок в электронных больничных листах. Наши специалисты вручную устраняют их в каждом отдельном случае. Просим проявить понимание», — сообщила горбольница Соликамска. В случае, если электронный больничный не пришел или пришел с ошибкой, необходимо обращаться в медицинскую организацию по месту его открытия. Заявки на устранение проблем с больничными ЦБ Соликамска принимает в регистратуре поликлиник, по телефону, а также онлайн. Социальный фонд России приступил к работе с января 2023 года. Сейчас в Пермском крае идет утверждение кандидатуры на пост управляющего региональным отделением соцфонда.