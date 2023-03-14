Частные стоматологии Тюмени обманом завлекают клиентов

15 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Частные клиники Тюмени обзванивают тюменцев под видом муниципальных, чтобы заманить их на прием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частные стоматологические клиники Тюмени обзванивают жителей города под видом муниципальных больниц и приглашают их на «бесплатный профилактический осмотр». Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. Они уточнили, что при посещении таких клиник пациентам начинают агрессивно навязывать платные медицинские услуги и предлагают оформить кредит. «Мне позвонили с незнакомого номера. Представились сотрудниками регистратуры „стоматологии Тюмени“. Сказали, что пришла моя очередь на бесплатный профилактический осмотр. Когда я спросила, как меня зовут, просто положили трубку. Это уже не первый такой звонок. Несколько недель назад на осмотр меня уже приглашали. Но сразу сказали, что не знают, как меня зовут, потому что номер телефона выбирает какая-то компьютерная программа», — сообщила собеседница URA.RU на условиях анонимности. Другой житель Тюмени рассказал, что согласился на подобный профилактический осмотр. Однако сразу после его завершения мужчине начали агрессивно навязывать платные медицинские услуги. «Позвонили из „Тюменской стоматологической клиники“. По крайней мере, так сказали по телефону. Осмотр длился 10 минут. После того как он закончился, мне стали говорить, что с зубами все плохо, нужно срочно лечить и т. д. При этому, суммы за лечение озвучивали „космические“. Даже кредит предлагали оформить. Молча собрался и ушел», — рассказал агентству житель Тюмени. В региональное управление ФАС по Тюменской области, которое, в том числе, следит за соблюдением законодательства в сфере рекламы, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частные стоматологические клиники Тюмени обзванивают жителей города под видом муниципальных больниц и приглашают их на «бесплатный профилактический осмотр». Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. Они уточнили, что при посещении таких клиник пациентам начинают агрессивно навязывать платные медицинские услуги и предлагают оформить кредит. «Мне позвонили с незнакомого номера. Представились сотрудниками регистратуры „стоматологии Тюмени“. Сказали, что пришла моя очередь на бесплатный профилактический осмотр. Когда я спросила, как меня зовут, просто положили трубку. Это уже не первый такой звонок. Несколько недель назад на осмотр меня уже приглашали. Но сразу сказали, что не знают, как меня зовут, потому что номер телефона выбирает какая-то компьютерная программа», — сообщила собеседница URA.RU на условиях анонимности. Другой житель Тюмени рассказал, что согласился на подобный профилактический осмотр. Однако сразу после его завершения мужчине начали агрессивно навязывать платные медицинские услуги. «Позвонили из „Тюменской стоматологической клиники“. По крайней мере, так сказали по телефону. Осмотр длился 10 минут. После того как он закончился, мне стали говорить, что с зубами все плохо, нужно срочно лечить и т. д. При этому, суммы за лечение озвучивали „космические“. Даже кредит предлагали оформить. Молча собрался и ушел», — рассказал агентству житель Тюмени. В региональное управление ФАС по Тюменской области, которое, в том числе, следит за соблюдением законодательства в сфере рекламы, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.