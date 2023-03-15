«Матч ТВ»: врачи пытаются привести Костомарова в чувство после инсульта

15 марта 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Ухудшения здоровья Романа Костомарова не наблюдается, сообщает Матч ТВ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Врачи стараются привести российского фигуриста Роману Костомарова в чувство после инсульта. Они не отмечают ухудшения его здоровья. Об этом сообщает Матч ТВ. «Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается. Врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил телеканал, ссылаясь на свой источник. Ранее сообщалось, что состояние здоровья спортсмена улучшается. Тем не менее Роман Костомаров слишком слаб, передают «Дни.ру». Спортсмен за все время лечения потерял около 25 килограмм, сообщает Утро.ру. Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января и был подключен к аппарату ИВЛ. По итогу ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук из-за осложнений. У него прогрессировал сепсис, сообщает Life.

Врачи стараются привести российского фигуриста Роману Костомарова в чувство после инсульта. Они не отмечают ухудшения его здоровья. Об этом сообщает Матч ТВ. «Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается. Врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил телеканал, ссылаясь на свой источник. Ранее сообщалось, что состояние здоровья спортсмена улучшается. Тем не менее Роман Костомаров слишком слаб, передают «Дни.ру». Спортсмен за все время лечения потерял около 25 килограмм, сообщает Утро.ру. Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января и был подключен к аппарату ИВЛ. По итогу ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук из-за осложнений. У него прогрессировал сепсис, сообщает Life.