Пермский край ожидает аномальное потепление

В Пермском крае на текущей неделе ожидается температура выше климатической нормы. Велика вероятность, что 16 и 17 марта столбик термометра поднимется до +10 градусов. Это позволит установить температурный рекорд.
«Уже 16 марта максимальная температура воздуха на северо-западе края достигла +6. Сегодня же, благодаря прояснением, есть условия для более сильного прогрева до +10. В Перми есть вероятность обновления температурного рекорда для 16 марта, который составляет +7,6. Он был установлен в 2001 году», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Уточняется, что в ближайшие дни погоду в Пермском крае будет определять антициклон с центром над Южным Уралом. По его северной периферии до Среднего Урала распространился теплый воздух из Центральной Европы.
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