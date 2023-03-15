15 марта 2023

Пермский край ожидает аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленные парки. Екатеринбург, ребенок, коляска, парк, оттепель, весна, родитель
Воздух в Пермском прогреется до +10 градусов Фото:

В Пермском крае на текущей неделе ожидается температура выше климатической нормы. Велика вероятность, что 16 и 17 марта столбик термометра поднимется до +10 градусов. Это позволит установить температурный рекорд.

«Уже 16 марта максимальная температура воздуха на северо-западе края достигла +6. Сегодня же, благодаря прояснением, есть условия для более сильного прогрева до +10. В Перми есть вероятность обновления температурного рекорда для 16 марта, который составляет +7,6. Он был установлен в 2001 году», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Уточняется, что в ближайшие дни погоду в Пермском крае будет определять антициклон с центром над Южным Уралом. По его северной периферии до Среднего Урала распространился теплый воздух из Центральной Европы.

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В Пермском крае на текущей неделе ожидается температура выше климатической нормы. Велика вероятность, что 16 и 17 марта столбик термометра поднимется до +10 градусов. Это позволит установить температурный рекорд. «Уже 16 марта максимальная температура воздуха на северо-западе края достигла +6. Сегодня же, благодаря прояснением, есть условия для более сильного прогрева до +10. В Перми есть вероятность обновления температурного рекорда для 16 марта, который составляет +7,6. Он был установлен в 2001 году», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». Уточняется, что в ближайшие дни погоду в Пермском крае будет определять антициклон с центром над Южным Уралом. По его северной периферии до Среднего Урала распространился теплый воздух из Центральной Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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