Бастрыкин взял на контроль дело с найденными в Екатеринбурге рядом с двумя трупами детьми

16 марта 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент на улице Таганской в Екатеринбурге Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент в Екатеринбурге, где обнаружили детей в квартире с мертвыми родителями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад об установлении обстоятельств причинения смерти по неосторожности жителям Свердловской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил региональному и. о. руководителя СУ представить доклад о ходе и результатах расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Несовершеннолетние трое суток жили в квартире с трупами. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. При внешнем осмотре телесных повреждений не было обнаружено. Инцидент произошел вечером 15 марта.

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент в Екатеринбурге, где обнаружили детей в квартире с мертвыми родителями. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад об установлении обстоятельств причинения смерти по неосторожности жителям Свердловской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил региональному и. о. руководителя СУ представить доклад о ходе и результатах расследования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Несовершеннолетние трое суток жили в квартире с трупами. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. При внешнем осмотре телесных повреждений не было обнаружено. Инцидент произошел вечером 15 марта.