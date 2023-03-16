Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* обжаловал его арест

17 марта 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман был арестован на 14 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) обжаловала решение суда, согласно которому его арестовали на 14 суток за демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил адвокат Владислав Идамжапов. «Мы обратились с жалобой на постановление Ленинского районного суда», — сообщил Идамжапов. Жалоба направлена в Свердловский областной суд и может быть рассмотрена уже 17 марта. Ройзман был задержан 16 марта. Силовики, нашедшие в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте» видеозапись с экстремистской символикой, возбудили дело по статье 20.3 КоАП РФ. По данным полиции, репост спорной видеозаписи сделал именно экс-политик. Дело было направлено в суд, который арестовал Ройзмана на 14 суток. Сам Ройзман утверждал, что не имеет никакого отношения к записи в соцсети и никогда не вел аккаунт во «ВКонтакте». По его словам, репост сделали неизвестные ему люди. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) обжаловала решение суда, согласно которому его арестовали на 14 суток за демонстрацию запрещенной символики. Об этом сообщил адвокат Владислав Идамжапов. «Мы обратились с жалобой на постановление Ленинского районного суда», — сообщил Идамжапов. Жалоба направлена в Свердловский областной суд и может быть рассмотрена уже 17 марта. Ройзман был задержан 16 марта. Силовики, нашедшие в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте» видеозапись с экстремистской символикой, возбудили дело по статье 20.3 КоАП РФ. По данным полиции, репост спорной видеозаписи сделал именно экс-политик. Дело было направлено в суд, который арестовал Ройзмана на 14 суток. Сам Ройзман утверждал, что не имеет никакого отношения к записи в соцсети и никогда не вел аккаунт во «ВКонтакте». По его словам, репост сделали неизвестные ему люди. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.