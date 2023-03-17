Состояние Костомарова изменилось после смены лечения

Пятый канал: с новой схемой лечения кровоснабжение Костомарова начало восстанавливаться

17 марта 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В крови Романа Костомарова наблюдается стабильность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову поменяли схему лечения, из-за чего состояние его здоровья улучшилось. Также в крови спортсмена наблюдается стабильность. «Фигуристу Роману Костомарову поменяли схему лечения. <…> она действует хорошо. С рукой спортсмена пока не проводят никаких манипуляций. Если у него наладится кровоснабжение на фоне терапии, то врачи будут чистить просто небольшие участки в ней, а если нет, то ампутируют», — передает Пятый канал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В издании уточнили, что спортсмену сняли трахеостому (приспособление, необходимое для дыхания пациента — прим. URA.RU), но на всякий случай не стали зашивать отверстие в горле. Также известно, что врачи пока не проводят никаких манипуляций с рукой Костомарова, а в крови фигуриста ужа наблюдается стабильность. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений, вызванных болезнью, фигуристу ампутировали обе стопы, а также были проведены операции на кистях рук. В конце февраля фигуриста ввели в состояние медикаментозной комы. Не так давно сообщалось, что Костомаров вышел из комы, и к нему вернулась способность двигаться.

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову поменяли схему лечения, из-за чего состояние его здоровья улучшилось. Также в крови спортсмена наблюдается стабильность. «Фигуристу Роману Костомарову поменяли схему лечения. <…> она действует хорошо. С рукой спортсмена пока не проводят никаких манипуляций. Если у него наладится кровоснабжение на фоне терапии, то врачи будут чистить просто небольшие участки в ней, а если нет, то ампутируют», — передает Пятый канал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В издании уточнили, что спортсмену сняли трахеостому (приспособление, необходимое для дыхания пациента — прим. URA.RU), но на всякий случай не стали зашивать отверстие в горле. Также известно, что врачи пока не проводят никаких манипуляций с рукой Костомарова, а в крови фигуриста ужа наблюдается стабильность. Ранее стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений, вызванных болезнью, фигуристу ампутировали обе стопы, а также были проведены операции на кистях рук. В конце февраля фигуриста ввели в состояние медикаментозной комы. Не так давно сообщалось, что Костомаров вышел из комы, и к нему вернулась способность двигаться.