«Спорт-Экспресс» сообщил о первой реакции Костомарова после выхода из комы

05 марта 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров недоволен, что находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Российский фигурист Роман Костомаров был растерян, когда вышел из комы. Об этом сообщил источник газеты «Спорт-Экспресс». «Он недоволен нахождением в больнице. Не понимает, что с ним», — пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. Ему планируют нанять профессионального психолога. В январе Костомаров попал в реанимацию в связи с осложнениями после пневмонии. У него началась гангрена и ему ампутировали обе стопы, передают « Невские новости ». Спортсмена ввели в медикаментозную кому в конце февраля, пишет Pravda.ru . На этой неделе стало известно, что он начал двигаться и приходить в сознание.

Российский фигурист Роман Костомаров был растерян, когда вышел из комы. Об этом сообщил источник газеты «Спорт-Экспресс». «Он недоволен нахождением в больнице. Не понимает, что с ним», — пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. Ему планируют нанять профессионального психолога. В январе Костомаров попал в реанимацию в связи с осложнениями после пневмонии. У него началась гангрена и ему ампутировали обе стопы, передают «Невские новости». Спортсмена ввели в медикаментозную кому в конце февраля, пишет Pravda.ru. На этой неделе стало известно, что он начал двигаться и приходить в сознание.