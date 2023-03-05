«Спорт-Экспресс» сообщил о первой реакции Костомарова после выхода из комы

Российский фигурист Роман Костомаров был растерян, когда вышел из комы. Об этом сообщил источник газеты «Спорт-Экспресс».
«Он недоволен нахождением в больнице. Не понимает, что с ним», — пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. Ему планируют нанять профессионального психолога.
В январе Костомаров попал в реанимацию в связи с осложнениями после пневмонии. У него началась гангрена и ему ампутировали обе стопы, передают «Невские новости». Спортсмена ввели в медикаментозную кому в конце февраля, пишет Pravda.ru. На этой неделе стало известно, что он начал двигаться и приходить в сознание.
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Российский фигурист Роман Костомаров был растерян, когда вышел из комы. Об этом сообщил источник газеты «Спорт-Экспресс». «Он недоволен нахождением в больнице. Не понимает, что с ним», — пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. Ему планируют нанять профессионального психолога. В январе Костомаров попал в реанимацию в связи с осложнениями после пневмонии. У него началась гангрена и ему ампутировали обе стопы, передают «Невские новости». Спортсмена ввели в медикаментозную кому в конце февраля, пишет Pravda.ru. На этой неделе стало известно, что он начал двигаться и приходить в сознание.