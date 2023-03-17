17 марта 2023
16 марта 2023

Крупная сеть зоомагазинов вернется в ХМАО

Сеть зоомагазинов «Бетховен» хочет открыть новые точки в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть зоомагазинов ведет переговоры с франчайзи в ХМАО Фото:

Федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» планирует вернуться в ХМАО, открыв новые торговые точки. Ранее единственный магазин ритейлера в регионе, который находится в Нижневартовске, объявил о закрытии. О планах агентству рассказали в самой компании.

«Нам крайне интересен данный регион для развития сети магазинов товаров для животных „Бетховен“. В настоящий момент мы ведем переговоры с несколькими потенциальными франчайзи из ХМАО и планируем развиваться в вашем регионе в дальнейшем», — прокомментировал журналисту агентства директор по франчайзингу Дмитрий Першиков.

Магазин «Бетховен» в торговом центре «Югра Молл» в Нижневартовске был единственным в регионе. При этом руководство приняло решение закрыть его до конца марта. «Им управлял наш партнер-франчайзи. К большому сожалению, у него закончились договорные отношения по аренде помещения с торговым центром, и он попросил расторгнуть договор коммерческой концессии (договор регламентирующий наши отношения с франчайзи). В связи с этим мы были вынуждены принять совместное решение о закрытии магазина», — добавил Першиков.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за закрытия магазин «Бетховен» в Нижневартовске объявил о распродаже. Весь товар продают со скидкой в 50%.

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Федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» планирует вернуться в ХМАО, открыв новые торговые точки. Ранее единственный магазин ритейлера в регионе, который находится в Нижневартовске, объявил о закрытии. О планах агентству рассказали в самой компании. «Нам крайне интересен данный регион для развития сети магазинов товаров для животных „Бетховен“. В настоящий момент мы ведем переговоры с несколькими потенциальными франчайзи из ХМАО и планируем развиваться в вашем регионе в дальнейшем», — прокомментировал журналисту агентства директор по франчайзингу Дмитрий Першиков. Магазин «Бетховен» в торговом центре «Югра Молл» в Нижневартовске был единственным в регионе. При этом руководство приняло решение закрыть его до конца марта. «Им управлял наш партнер-франчайзи. К большому сожалению, у него закончились договорные отношения по аренде помещения с торговым центром, и он попросил расторгнуть договор коммерческой концессии (договор регламентирующий наши отношения с франчайзи). В связи с этим мы были вынуждены принять совместное решение о закрытии магазина», — добавил Першиков. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за закрытия магазин «Бетховен» в Нижневартовске объявил о распродаже. Весь товар продают со скидкой в 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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