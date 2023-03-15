Крупная сеть зоомагазинов закрывает свою единственную торговую точку в ХМАО

Сеть «Бетховен» закрывает свой единственный зоомагазин в ХМАО

16 марта 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Магазин распродает весь ассортимент с 50% скидками Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» закрывает свою торговую точку в Нижневартовске. Она является единственной в регионе. Об этом URA.RU рассказала представитель магазина. «Как распродадим весь товар, так и закроемся — в течение месяца, примерно. Сейчас идет распродажа, 50% [скидки] на весь товар», — прокомментировала журналисту агентства управляющая магазина в торговом центре «Югра Молл» Фатима Юсифова. Согласно информации на сайте сети, эта точка является единственной в регионе. По словам менеджера, закрытие торговой точки окончательное и не связано с переездом на другое место. «Руководство приняло решение о закрытии магазина», — добавила управляющая. URA.RU направило запрос в компанию «Бетховен» с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что DNS сокращает количество магазинов в Нижневартовске. Тогда ритейлер закрыл точку продажи бытовой техники в торговом центре «Мандарин».

Федеральная сеть зоомагазинов «Бетховен» закрывает свою торговую точку в Нижневартовске. Она является единственной в регионе. Об этом URA.RU рассказала представитель магазина. «Как распродадим весь товар, так и закроемся — в течение месяца, примерно. Сейчас идет распродажа, 50% [скидки] на весь товар», — прокомментировала журналисту агентства управляющая магазина в торговом центре «Югра Молл» Фатима Юсифова. Согласно информации на сайте сети, эта точка является единственной в регионе. По словам менеджера, закрытие торговой точки окончательное и не связано с переездом на другое место. «Руководство приняло решение о закрытии магазина», — добавила управляющая. URA.RU направило запрос в компанию «Бетховен» с просьбой прокомментировать информацию, но на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что DNS сокращает количество магазинов в Нижневартовске. Тогда ритейлер закрыл точку продажи бытовой техники в торговом центре «Мандарин».