Путин назначил нового военного прокурора объединенной группировки войск РФ

Владимир Путин назначил нового военного прокурора объединенной группировки ВС РФ
Президент России Владимир Путин назначил на должность военного прокурора объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду. Текст указа президента опубликован на официальном портале правовой информации.
«Владимир Путин назначил Алексея Найду на пост военного прокурора объединенной группировки войск», — говорится в тексте
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