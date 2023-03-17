Путин назначил нового военного прокурора объединенной группировки войск РФ

Военным прокурором объединенной группировки войск стал Алексей Найда
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин назначил нового военного прокурора объединенной группировки ВС РФ Фото:

Президент России Владимир Путин назначил на должность военного прокурора объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду. Текст указа президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Владимир Путин назначил Алексея Найду на пост военного прокурора объединенной группировки войск», — говорится в тексте указа. Там отмечается, что Найда будет занимать эту должность на протяжении 5 лет.

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Президент России Владимир Путин назначил на должность военного прокурора объединенной группировки войск генерал-майора Алексея Найду. Текст указа президента опубликован на официальном портале правовой информации. «Владимир Путин назначил Алексея Найду на пост военного прокурора объединенной группировки войск», — говорится в тексте указа. Там отмечается, что Найда будет занимать эту должность на протяжении 5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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