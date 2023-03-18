Бастрыкин узнал о проблеме жительницы Сургута, которая платит ипотеку за жилье с кривым потолком

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль нарушение жилищных прав жительницы Сургута

19 марта 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль жилищные проблемы жительницы Сургута Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль нарушение жилищных прав жительницы Сургута. Женщина вынуждена выплачивать ипотеку за квартиру, в которой невозможно проживать из-за выгнутого по вине застройщика потолка, сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением жительницы Сургута о нарушении ее жилищных прав. Семья женщины вынуждена выплачивать ипотеку за квартиру, непригодную для проживания ввиду повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка, до настоящего времени виновные в этом лица к ответственности не привлечены», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Михаилу Мокшину представить доклад о проведенных следственных действиях в связи с халатной приемкой и ввода в строй жилищного комплекса «Белые ночи», построенного в 2016 году застройщиком ООО «Новые Бизнес-Технологии». По итогам доклада будет решаться вопрос о восстановлении жилищных прав сургутянки.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль нарушение жилищных прав жительницы Сургута. Женщина вынуждена выплачивать ипотеку за квартиру, в которой невозможно проживать из-за выгнутого по вине застройщика потолка, сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением жительницы Сургута о нарушении ее жилищных прав. Семья женщины вынуждена выплачивать ипотеку за квартиру, непригодную для проживания ввиду повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка, до настоящего времени виновные в этом лица к ответственности не привлечены», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Михаилу Мокшину представить доклад о проведенных следственных действиях в связи с халатной приемкой и ввода в строй жилищного комплекса «Белые ночи», построенного в 2016 году застройщиком ООО «Новые Бизнес-Технологии». По итогам доклада будет решаться вопрос о восстановлении жилищных прав сургутянки.