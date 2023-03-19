Путин внезапно посетил Донбасс: главное к вечеру 19 марта

Военный аналитик Владимир Прохватилов считает, что Россия могла бы использовать корейские РСЗО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростовской области и Донбасс. ВСУ провели разведку боем в Запорожье. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 марта.
- Владимир Путин прилетел в Мариуполь. Также он посетил штаб СВО в Ростовской области, где провел совещание. В Кремле заявили, что поездка была спонтанной.
- Путин рассказал, почему спецоперация не началась в 2014 году. Он поделился, что рассчитывал решить все разногласия мирно.
- Депутат Госдумы первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев объяснил, с чем связан прилет Путина в Донбасс. Он считает, что его визит анонсирует новую фазу спецоперации.
- Бойцы украинской армии провели разведку боем в Запорожской области. Атаку успешно отразили российские солдаты. Также армия РФ помешала Украине перебросить резервы на купянском направлении, передает Пятый канал.
- Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что России стоит применять копии корейских реактивных систем залпового огня. Он назвал их мощными и точными.
- Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Украина создала три армии с начала СВО. Россия уничтожила две из них.
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