Путин внезапно посетил Донбасс: главное к вечеру 19 марта

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, пуск, град, ракета, рсзо, stock, сбойка
Военный аналитик Владимир Прохватилов считает, что Россия могла бы использовать корейские РСЗО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростовской области и Донбасс. ВСУ провели разведку боем в Запорожье. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 марта.

  • Владимир Путин прилетел в Мариуполь. Также он посетил штаб СВО в Ростовской области, где провел совещание. В Кремле заявили, что поездка была спонтанной.
  • Путин рассказал, почему спецоперация не началась в 2014 году. Он поделился, что рассчитывал решить все разногласия мирно.
  • Депутат Госдумы первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев объяснил, с чем связан прилет Путина в Донбасс. Он считает, что его визит анонсирует новую фазу спецоперации.
  • Бойцы украинской армии провели разведку боем в Запорожской области. Атаку успешно отразили российские солдаты. Также армия РФ помешала Украине перебросить резервы на купянском направлении, передает Пятый канал.
  • Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что России стоит применять копии корейских реактивных систем залпового огня. Он назвал их мощными и точными.
  • Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Украина создала три армии с начала СВО. Россия уничтожила две из них.

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Президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростовской области и Донбасс. ВСУ провели разведку боем в Запорожье. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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