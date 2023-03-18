Экс-советник Пентагона: Россия уже уничтожила две украинские армии

19 марта 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

С начала СВО Украина создала три армии, две из них уничтожены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации Украина создала три армии. Первую российские войска уничтожили в начале конфликта, вторую к концу 2022 года. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украина фактически создала три армии. У них была одна армия, которую русские уничтожили в начале конфликта. В период с февраля по июль вторая армия была сформирована, оснащена и отправлена в бой. Эта армия была в значительной степени уничтожена к Рождеству», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью на youtube канале Red Pilled TV. Экс-советник отметил, что после своих потерь Украина создала третью армию. Киевские власти, по его словам, смогли с начала СВО организовать несколько армий за счет массовой мобилизации и насильственного призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Макгрегор рассказал, как получал сообщения о задержанных гражданских в Одессе. Он также подчеркнул, что боец в среднем живет на поле боя около четырех часов. Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Вашингтон в течение восьми лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России. Сообщалось, что ВСУ перебрасывают свои резервы с запорожского направления под Бахмут (Артемовск). Политолог Андрей Кошкин заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье станет для них фатальным, передает «Федеральное агентство новостей». Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что российские подразделения готовы к любой контратаке украинских солдат, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, отметил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала спецоперации Украина создала три армии. Первую российские войска уничтожили в начале конфликта, вторую к концу 2022 года. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украина фактически создала три армии. У них была одна армия, которую русские уничтожили в начале конфликта. В период с февраля по июль вторая армия была сформирована, оснащена и отправлена в бой. Эта армия была в значительной степени уничтожена к Рождеству», — подчеркнул Дуглас Макгрегор в интервью на youtube канале Red Pilled TV. Экс-советник отметил, что после своих потерь Украина создала третью армию. Киевские власти, по его словам, смогли с начала СВО организовать несколько армий за счет массовой мобилизации и насильственного призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Макгрегор рассказал, как получал сообщения о задержанных гражданских в Одессе. Он также подчеркнул, что боец в среднем живет на поле боя около четырех часов. Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Вашингтон в течение восьми лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России. Сообщалось, что ВСУ перебрасывают свои резервы с запорожского направления под Бахмут (Артемовск). Политолог Андрей Кошкин заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожье станет для них фатальным, передает «Федеральное агентство новостей». Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что российские подразделения готовы к любой контратаке украинских солдат, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, отметил президент РФ Владимир Путин, заключается в защите мирного населения Донбасса.